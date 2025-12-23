Rekord-Stromer: Mehr als 1.000 km bei über 100 km/h mit Serienakku

Mit dem Demonstrationsfahrzeug Filante Record 2025 demonstriert Renault die Effizienz moderner Elektrofahrzeuge unter praxisnahen Bedingungen. Auf einer Teststrecke in Marokko legte der vollelektrische Einsitzer 1.008 Kilometer in weniger als zehn Stunden zurück. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 102 km/h, der Energieverbrauch lag bei 7,8 kWh pro 100 Kilometer. Nachgeladen wurde während der Fahrt nicht.

Serienbatterie mit 87 kWh Zum Einsatz kam eine Batterie mit 87 kWh Kapazität, wie sie auch im Renault Scenic E-Tech Electric verwendet wird. Abgesehen von zwei kurzen Fahrerwechseln mit einer Gesamtzeit von sieben Minuten fuhr das Fahrzeug ohne Unterbrechung. Im Ziel verblieb eine Restkapazität von rund elf Prozent, ausreichend für weitere etwa 120 Kilometer bei vergleichbarer Geschwindigkeit. Die rechnerische Gesamtreichweite lag damit bei rund 1.120 Kilometern.

Ein wesentlicher Beitrag zur Effizienz stammt aus der Aerodynamik. Nach der ersten Vorstellung des Fahrzeugs wurden im Windkanal verschiedene Karosserie- und Verkleidungselemente überarbeitet. Insbesondere die Radverkleidungen sowie die Anbindung technischer Schnittstellen passten die Ingenieure an. Der Luftwiderstandsbeiwert reduzierte sich dadurch von etwa 0,40 auf rund 0,30. Die Karosserie des Renault Filante ist 5,12 Meter lang, aber nur 1,19 Meter hoch. Die gestreckte Form erleichtert eine kontrollierte Strömungsführung entlang des Fahrzeugs. Die Räder, üblicherweise eine Hauptquelle aerodynamischer Verluste, sind weitgehend verkleidet.

Steer-by-Wire und Brake-by-Wire Das Fahrzeuggewicht liegt bei rund 1.000 Kilogramm, wovon etwa 600 Kilogramm auf die Batterie entfallen. Zur Reduzierung der Masse nutzt Renault unter anderem Kohlefaser, Aluminiumlegierungen sowie Scalmalloy, eine hochfeste Aluminiumlegierung aus dem 3D-Druck. Zusätzlich kamen Topologieoptimierungen zum Einsatz, bei denen Material nur in strukturell relevanten Bereichen verbleibt.

Lenkung und Bremsen sind vollständig elektronisch ausgeführt. Mechanische Verbindungen zwischen Lenkrad, Pedalen und den jeweiligen Aktuatoren entfallen. Diese Architektur reduziert Bauteile, spart Gewicht und ermöglicht eine freiere Anordnung der Komponenten im Fahrzeug. Angaben zum Elektromotor oder zur Leistung des Antriebs macht Renault nicht.

Reifen mit reduziertem Rollwiderstand Ein weiterer Faktor ist der Rollwiderstand. Michelin entwickelte speziell angepasste 19-Zoll-Reifen, deren Energieverluste deutlich unter dem Niveau konventioneller Straßenreifen liegen. Laut Renault beeinflussen die Reifen die Reichweite eines Fahrzeugs um bis zu 20 Prozent. Der Rollwiderstandskoeffizient soll rund 40 Prozent unter dem üblicher Serienreifen liegen.

Mit 7,8 kWh/100 km liegt der Filante Record 2025 in einem Bereich, der bislang nur von wenigen Demonstrationsfahrzeugen erreicht wurde. Der Mercedes EQXX kam bei einer vergleichbaren Langstreckenfahrt auf rund 7,4 kWh/100 km. Im Unterschied zu Serienfahrzeugen, die Reichweiten nahe 1.000 Kilometer vor allem über große Batterien erzielen, basiert das Renault-Ergebnis primär auf geringem Luftwiderstand, Gewicht und niedrigen Fahrwiderständen.

Bedeutung für die Serie Die Rekordfahrt fand auf einer Teststrecke bei günstigen Bedingungen statt. Die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit von 102 km/h entspricht jedoch in etwa dem auf Autobahnen üblichen Reisebereich – außerhalb Deutschlands versteht sich.

Renault versteht den Filante Record 2025 als technisches Erprobungsfahrzeug. Die gewonnenen Erkenntnisse aus Aerodynamik, Leichtbau, By-Wire-Systemen und Reifenentwicklung sollen in zukünftige Serienmodelle einfließen. Ziel ist es, den Energieverbrauch im realen Fahrbetrieb weiter zu senken, ohne größere Batterien einsetzen zu müssen.