Alpine A290 GT im Test: Ein Hot Hatch ohne Lärm – kann das gut gehen?

Die Geister sind gerufen. Fiesta ST, i20 N, Clio R.S. – an ihnen will und muss sich die elektrische Alpine A290 messen lassen, wenn sie ein heißer Hatch sein will.

Langstreckenqualität trotz schmaler Reichweite

Ran an den Jeck! Man sitzt gut geschalt, inmitten eines frankophilen Cockpits, das eigentlich nur eines vermissen lässt: Becherhalter. Ein Schraubschalter am Lenkrad reguliert die Rekuperationsverzögerung, der rote "Overtake"-Button setzt auf Daumenkommando die vollen 130 kW und 285 Nm frei. Doch wie beim E-Sportler üblich, will der Ad-hoc-Punch in Maßen genossen werden. 377 km schafft der A290 nach WLTP, von denen real höchstens 302 km, auf der Autobahn eher 200 übrig bleiben. Schmal auch: 160 km/h Spitze.