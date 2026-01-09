Gewichtsexzess im Mini JCW E: Folgen für Bremsen, Reifen, Alltag

Das Gewicht des Mini JCW E ist mit 1.675 kg fast so hoch wie das eines BMW M2. Diese Gewichtszunahme resultiert vor allem aus der Batterie, die für die elektrische Reichweite notwendig ist. Doch das zusätzliche Gewicht hat Konsequenzen: Die Traktion leidet, und die Elektronik muss oft eingreifen, um die Kraft auf die Straße zu bringen. Auch die Bremsen werden stärker beansprucht, was zu einem erhöhten Verschleiß führen kann.

Vergleich mit anderen elektrischen Kleinwagen Im Vergleichstest mit dem Renault 5 und dem Fiat 500 Elektro zeigt sich, dass der Mini JCW E trotz seines Gewichts eine beeindruckende Fahrdynamik bietet. Allerdings fällt der Federungskomfort negativ auf, besonders im Vergleich zum Renault 5, der mit einem ausgewogenen Fahrwerk punktet. Der Fiat 500 Elektro hingegen bietet weniger Platz und Komfort, was den Mini JCW E in diesen Kategorien besser dastehen lässt.

Auswirkungen auf die Alltagstauglichkeit Das hohe Gewicht des Mini JCW E beeinflusst auch die Alltagstauglichkeit. Die Zuladung ist begrenzt, und der Kofferraum bietet weniger Platz als bei einigen Konkurrenten. Dennoch überzeugt der Mini mit seinem hochwertigen Interieur und der modernen Technik, die den Alltag erleichtern können.

Fazit: Ein schwerer, aber beeindruckender Kleinwagen Trotz seines hohen Gewichts bleibt der Mini JCW E ein attraktiver elektrischer Kleinwagen. Die technischen Herausforderungen sind spürbar, doch die Fahrdynamik und das Design machen ihn zu einer interessanten Wahl in seinem Segment.