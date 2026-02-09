AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
Tests

Skoda Epiq (erster Fahrtest): Mehr Elektro braucht der Alltag nicht

Skoda Epiq 55 (erster Fahrtest)
Mehr Elektro braucht der Alltag nicht

Sieh an, so geht kompakte E-Mobilität mit Charakter! Der Skoda Epiq gibt der A0-Plattform von Volkswagen seinen eigenen Twist. Typisch Skoda: Praktisch, cool und bezahlbar.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 09.02.2026
Als Favorit speichern
Skoda Epiq
Foto: Skoda

Jetzt passiert's. Die Entwicklungswehen sind rum, die subkompakte Elektro-Bande des Volkswagen-Konzerns legt los: VW Polo ID und ID Cross, Cupra Raval sowie Skoda Epic. Alle auf der sogenannten MEB21-Basis und doch mit jeweils individuellem Charakter. Gebrüllt hat in diese Fall nicht die Mutter bei der Geburt, sondern zuvor der Markt, der nach bezahlbaren Elektro-Modellen giert. Und Skoda liefert, mit ordentlich Schwung dank des Enyaq und Elroq die die Verkaufs-Charts rocken.

Und der Epiq, was ist das nun für einer? 4,17 Meter lang mit zartem SUV-Charakter und Robust-Details, dafür ohne Schnickschnack. Dank seiner E-Plattform hat der Epiq mit 475 Litern mehr Kofferraum als der vergleichbar große Kamiq mit Verbrennungsmotor. Und auch der sonstige ...

Mehr zum Thema Alternative Antriebe