Skoda Epiq (erster Fahrtest): Mehr Elektro braucht der Alltag nicht

Jetzt passiert's. Die Entwicklungswehen sind rum, die subkompakte Elektro-Bande des Volkswagen-Konzerns legt los: VW Polo ID und ID Cross, Cupra Raval sowie Skoda Epic. Alle auf der sogenannten MEB21-Basis und doch mit jeweils individuellem Charakter. Gebrüllt hat in diese Fall nicht die Mutter bei der Geburt, sondern zuvor der Markt, der nach bezahlbaren Elektro-Modellen giert. Und Skoda liefert, mit ordentlich Schwung dank des Enyaq und Elroq die die Verkaufs-Charts rocken.