G-Power G2M CS Bi-Turbo BMW M2 CS mit 660 PS und 800 Nm

Vor rund einem Jahr schickte die M GmbH den M2 mit einem lauten Knall in Rente: Kurz vor Einstellung der hinterradgetriebenen Baureihe legte BMWs Sport-Division die CS-Variante des Stufenheck-Coupés auf. Die zeigte sich im Vergleich zum Standard-M2 optisch und technisch nachgeschärft, per Karbon erleichtert und leistungsgesteigert: Auf 450 PS und maximal 550 Newtonmeter bringt es der Reihensechszylinder-Biturbo-Benziner im Werkszustand. Mehr Kraft wollten oder konnten die Münchner der Kompaktklasse nicht zumuten.

G-Power GmbH G-Power treibt den Biturbo-Reihensechser mit dem Code S55B30 in neue Leistungs-Sphären.

G-Power macht sich von eventuellen Bedenken, irgendein Auto könnte über zu viel Leistung verfügen, traditionell frei. Was dann zu Programmen führt wie jenem für den BMW M2 CS, der danach den Namen G-Power G2M CS Bi-Turbo trägt. Für den Zweitürer geht es in mehreren Stufen in Leistungs-Sphären, die in der Kompaktklasse allgemein als ungesund erachtet werden dürften.

In vier Stufen auf die volle Power

Schon die Basisvariante dürfte manchen Beobachter staunen lassen. Hauptsächlich per Elektronik-Eingriff und Kurbelwellen-Zentralschraubensperre macht G-Power 500 PS und maximal 650 Newtonmeter locker. Ähnlich gelingt das Power-Plus bei den darüber rangierenden Leistungsstufen. 540 PS und höchstens 680 Newtonmeter liefert der 3,0-Liter-S55B30-Biturbo-Reihensechser dann, wenn G-Power zusätzlich seine Edelstahl-Auspuffanlage mit Abgasklappen und vier 90-Millimeter-Endrohren im Karbon-Mantel installiert. Kommen obendrein Sport-Downpipes hinzu, offeriert der BMW M2 CS sogar 570 PS und bis zu 720 Newtonmeter.

G-Power GmbH Sind diese Turbolader installiert, wächst die Power auf 660 PS und maximal 800 Newtonmeter.

Doch das alles ist nur die Ouvertüre zu jenen Maßnahmen, die letztlich 660 PS und bis zu 800 Newtonmeter aus dem Motor kitzeln. Zu allen bereits genannten Änderungen kommen hier neue Injektoren und leistungsfähigere Turbos hinzu. Die Lader weisen im Vergleich zu ihren Serien-Pendants größere Verdichter- und Turbinenräder, voluminösere Gehäuse sowie optimierte Turbinenschaufeln auf. Zu welchen Fahrleistungen der G2M CS Bi-Turbo damit in der Lage ist, verrät G-Power jedoch nicht.

20-Zoll-Felgen in zwei Designs

Darüber hinaus gibt es auf Wunsch weitere Dreingaben für alle Leistungsstufen. Darunter hauseigene Ladedruckrohre und Sportluftfilter, ein Ladeluft-Wasserkühler-Paket, eine modifizierte Getriebe-Steuerung, eine Aufhebung der Topspeed-Begrenzung und eine neu abgestimmte Schubabschaltung. Hinzu kommt neues Räderwerk: Für den G2M CS Bi-Turbo hält G-Power die einteiligen Schmiederad-Varianten Hurricane RR und RS in verschiedenen Farben bereit. Beide weisen die Dimensionen 9 x 20 Zoll für die Vorder- und 10,5 x 20 Zoll für die Hinterachse auf und tragen Reifen in den Formaten 245/30 R20 (vorne) und 265/30 R20 (hinten).

Fazit

660 PS und maximal 800 Newtonmeter: Ein hinterradgetriebener Kompaktwagen mit derartigen technischen Daten dürfte nach verantwortungsbewussten und kundigen Fahrern verlangen. Wer die Power beherrscht, dürfte viel Spaß mit dem G-Power G2M CS Bi-Turbo erleben – und öfter als durchschnittliche Autofahrer beim Reifenhändler vorstellig werden.