800‑Volt-Architektur erklärt: Wie der iX3 40 in 20 Minuten lädt

Die 800-Volt-Technologie des BMW iX3 40 markiert einen Meilenstein in der Elektromobilität. Im Vergleich zu herkömmlichen 400-Volt-Systemen ermöglicht sie nicht nur höhere Ladeleistungen, sondern auch eine effizientere Energieübertragung. Laut BMW kann der iX3 40 unter optimalen Bedingungen in nur 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Dies wird durch die Verwendung von Siliziumkarbid-Halbleitern erreicht, die weniger Energieverluste verursachen und gleichzeitig höhere Spannungen bewältigen können.

Ein weiterer Vorteil der 800-Volt-Architektur ist die verbesserte Wärmeableitung. Die Batterie des iX3 40 ist mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, das auch bei hohen Ladeleistungen eine Überhitzung verhindert. Dies sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer der Batterie, sondern auch für eine konstante Ladeleistung, selbst bei wiederholtem Schnellladen.

Vergleich mit dem iX3 50 xDrive Während der iX3 50 xDrive mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb ausgestattet ist, setzt der iX3 40 auf ein reduziertes Antriebskonzept mit einem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse. Dies spart nicht nur Gewicht, sondern verbessert auch die Effizienz. Branchenberichte gehen von einer Leistung von etwa 300 PS aus, was für die meisten Alltagssituationen mehr als ausreichend ist.

In puncto Reichweite bietet der iX3 40 mit einer geschätzten Batteriekapazität von 85 kWh eine WLTP-Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Zum Vergleich: Der iX3 50 xDrive erreicht mit seiner größeren Batterie bis zu 805 Kilometer. Trotz der geringeren Reichweite bleibt der iX3 40 dank seiner Schnellladefähigkeit eine attraktive Option für Langstreckenfahrer.

Ladeleistung und Alltagstauglichkeit Die Ladeleistung von bis zu 400 kW ist eines der herausragenden Merkmale des iX3 40. Mit dieser Technologie können Fahrer in nur 20 Minuten genug Energie für mehrere hundert Kilometer nachladen. Dies macht den iX3 40 besonders alltagstauglich, da lange Ladezeiten an öffentlichen Ladestationen der Vergangenheit angehören.

Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität mit den neuesten Schnellladestationen, die in Europa zunehmend verfügbar sind. BMW setzt hier auf den CCS-Standard, der eine maximale Flexibilität bei der Wahl der Ladestation bietet. Zudem ist der iX3 40 mit einer intelligenten Ladeplanung ausgestattet, die den Ladevorgang optimiert und so die Effizienz weiter steigert.

Design und Innenraum Optisch orientiert sich der iX3 40 an der neuen BMW-Designsprache, die durch klare Linien und eine reduzierte Formensprache geprägt ist. Die vertikal ausgerichteten Nieren und die schmalen LED-Scheinwerfer verleihen dem Fahrzeug eine moderne und zugleich markentypische Optik.

Im Innenraum setzt BMW auf das Panoramic iDrive, ein innovatives Bedienkonzept, das Informationen über ein Projektionselement in der Windschutzscheibe darstellt. Ergänzt wird dies durch einen zentralen Touchscreen und eine sprachbasierte Steuerung, die eine intuitive Bedienung ermöglicht. Die hochwertigen Materialien und die großzügigen Platzverhältnisse sorgen zudem für ein angenehmes Raumgefühl.

Preis und Zielgruppe Mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 60.000 Euro positioniert sich der iX3 40 als attraktive Option für Dienstwagenkunden und Umsteiger. Im Vergleich zum iX3 50 xDrive, der bei etwa 70.000 Euro startet, bietet das Einstiegsmodell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders für Käufer, die Wert auf Effizienz und moderne Technik legen, dürfte der iX3 40 eine interessante Wahl sein.