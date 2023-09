Es ist noch nicht einmal sicher, ob das Rückruf-Desaster rund um den Airbag-Hersteller Takata ausgestanden ist, da bahnt sich bereits der nächste Airbag-Mega-Rückruf an. Wieder geht es um mehrere Millionen Autos. Und wieder geht es um fehlerhafte Gasgeneratoren in jenem Luftsack, der eigentlich Leben retten soll. Nur die Auslöser sind diesmal andere. Wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA bekanntgab, will sie einen Rückruf für insgesamt 52 Millionen Gasgeneratoren von Fahrer- und Beifahrer-Airbags der Zulieferer ARC Automotive und Delphi Automotive anordnen.

Eine Grundsatzentscheidung der NHTSA und des US-Verkehrsministeriums dazu sei bereits gefallen. Für den 5. Oktober 2023 ist eine öffentliche Sitzung anberaumt, bei der die Rückrufaktion endgültig initiiert werden soll. Sollte die NHTSA ihre Entscheidung bestätigen, wären zwischen den Jahren 2000 und 2018 gebaute Autos von zwölf Herstellern betroffen. Darunter befinden sich die deutschen Marken BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen, aber auch internationale Hersteller wie Ford, General Motors, Hyundai, Kia, Maserati, Toyota und die Marken des Stellantis-Konzerns. Hinzu kommt Elektroauto-Pionier Tesla.

Freiwilligen Rückruf abgelehnt Die Untersuchung, die nun wohl im Mega-Rückruf mündet, startete die NHTSA bereits 2016. Damals monierten die Sicherheitswächter Risse in den Gasgeneratoren, die beim Schweißen des Bauteils entstanden sein sollen. Der US-Behörde zufolge passte ARC im Januar 2023 seine Produktionsprozesse an, sodass später produzierte Airbag-Systeme nicht von dem Problem betroffen sein sollen. Trotzdem forderte die NHTSA den Zulieferer bereits im Mai 2023 zu einem freiwilligen Rückruf von zuvor installierten Airbag-Gasgeneratoren auf, den dieser jedoch ablehnte. Delphi ist ebenfalls Teil der Untersuchung, weil der Zulieferer bis 2004 etwa elf Millionen der beanstandeten Airbags im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit ARC fertigte.

Das technische Grundproblem scheint dasselbe zu sein wie einst beim Takata-Rückruf-Desaster. "Airbag-Gasgeneratoren, die beim Auslösen platzen, sind eindeutig fehlerhaft, da sie die Fahrzeuginsassen nicht so schützen, wie sie sollten, und selbst ein unangemessenes Risiko schwerer Verletzungen oder des Todes darstellen", teilte die NHTSA am Dienstag (5. September 2023) mit. Letzteres ist dann der Fall, wenn wegen geplatzter Gasgeneratoren Metallsplitter durch den Innenraum geschleudert werden. Die Behörde bringt einen Todesfall und sieben Verletzungen mit dem Problem in Verbindung. ARC zufolge sei der von der NHTSA entdeckte Fehler bisher jedoch nicht als Ursache für das Problem bestätigt.

Mehrere Marken bereits vom Takata-Rückruf betroffen General Motors hatte bereits im Mai zugestimmt, fast eine Million Fahrzeuge mit ARC-Airbag-Gasgeneratoren zurückzurufen. Genau wie andere Autohersteller – zum Beispiel Mercedes und BMW – war der US-Konzern bereits vom Takata-Rückruf betroffen. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 67 Millionen Takata-Airbags in den USA und mehr als 100 Millionen Exemplare weltweit zurückgerufen. Dies gilt als größter Rückruf wegen Sicherheitsaspekten in der Automobil-Geschichte.

Hinweis: In der Fotoshow informieren wir Sie über die Geschichte des Airbags.

