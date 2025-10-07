AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Ohne Zulassung: Nicht mal US-Soldaten dürfen Cybertruck in Deutschland fahren

Tesla Cybertruck weiter ohne EU-Zulassung
Nicht mal GIs dürfen Cybertruck in Deutschland fahren

Deutschland und die EU erteilen dem Tesla Cybertruck eine klare Absage: Eine Zulassung für den Straßenverkehr ist nicht möglich – auch nicht für Angehörige der US-Streitkräfte. Dafür gibt es einen eindeutigen Grund.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.10.2025
Als Favorit speichern
Tesla Cybertruck
Foto: Tesla

Die U.S. Army Customs Agency (Europe & Africa) stellt in einem "Customs News Release" klar: Der Tesla Cybertruck ist in der gesamten EU nicht zulassungsfähig. Eine rechtliche Prüfung beim Bundesverkehrsministerium (BMDV) ergab, dass das Fahrzeug die EU-Vorgaben nicht nur verfehlt, sondern "erheblich" davon abweicht. Eine nationale Einzelfahrzeuggenehmigung komme ebenfalls nicht in Betracht.

Warum Europa "Nein" sagt: Sicherheitsphilosophie und klare Regeln

Im Vergleich zu den USA gewichtet die EU den Schutz sogenannter "vulnerabler Verkehrsteilnehmer" – also Fußgänger, Radfahrende und Motorradfahrende – besonders hoch. Neben Insassenschutz zählen daher vor allem passive Außenwirksamkeit und Energieabsorption. Hier fällt der Cybertruck durch: Seine steife, scharfkantige Edelstahlkarosserie widerspricht den Anforderungen an nachgiebige Zonen und entschärfte Außenkonturen. Im Rahmen eines großen Rückrufs kam zudem heraus, dass die Edelstahlbleche beim Cybertruck nur verklebt sind.

Diese EU/UNECE-Vorschriften sind relevant

  • Außenkanten & Vorsprünge (UNECE R26): Verbot scharfer Kanten und gefährlicher Außenvorsprünge; Karosserieelemente müssen entgratet, umgelegt oder abgedeckt sein.
  • Fußgängerschutz (UNECE R127): Prüfungen für Kopfanprall, Schienbein-/Beinaufprall und Energieabsorption an der Front; harte, nicht nachgiebige Flächen sind unzulässig.
  • General Safety Regulation (EU) 2019/2144: Rahmenverordnung, die moderne Sicherheitsanforderungen und Assistenzsysteme vorschreibt und die Schutzwirkung für außenstehende Personen ausweitet.
  • Geschwindigkeitsbegrenzer-Pflichten (>3,5 t): Für schwere Fahrzeuge gelten Speed-Limiter-Vorgaben; auch dies wird im Army-Schreiben als klare Anforderung benannt.

Keine Sonderrolle für US-Streitkräfte

Die US-Streitkräfte hatten angefragt, ob Mitglieder den Cybertruck im USAREUR-AF-System (United States Army Europe and Africa) importieren und registrieren dürfen. Das BMDV lehnte ab: Ohne EU-Typgenehmigung und mit den genannten Abweichungen ist eine sichere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr nicht gewährleistet – die wäre die Voraussetzung für eine Zulassung privater US-Fahrzeuge nach dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut. Zusätzlich warnt die Army, der Cybertruck erzeuge im Alltag übermäßige Aufmerksamkeit – das widerspreche dem Zweck des unauffälligen Verhaltens zum Schutz der Truppe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Social Icon X

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Was Tesla ändern müsste – und warum das so schwierig ist

Um eine EU-Typgenehmigung zu erhalten, müsste Tesla die Frontstruktur und Außenhaut so auslegen, dass sie bei Anpralltests Energie absorbiert und keine gefährlichen Kanten aufweist. Das beträfe nicht nur Detailtrims, sondern die grundlegende Ausformung und Materialsteifigkeit der Edelstahl-Paneele. Kommt ein Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen ins Spiel, greifen zusätzlich Begrenzer-Pflichten und weitere Lkw-nahe Anforderungen. Kurz: Eine EU-Version wäre technisch möglich, aber nur mit tiefen Eingriffen in Design, Struktur und gegebenenfalls Fahrzeugklassifizierung. Dies wäre mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden.

Was das für Europa bedeutet

Mit der klaren Absage entfällt die "Hintertür" über eine nationale Einzelgenehmigung oder eine Truppen-Ausnahme. Wer ihn trotzdem nach Europa importiert, darf ihn nicht im öffentlichen Straßenverkehr nutzen. Import-Experimente oder Grauimporte verlieren damit ihren Reiz. Solange Tesla keine tiefgreifenden Änderungen vornimmt, bleibt der Cybertruck faktisch vom europäischen Markt ausgeschlossen.

Mehr zum Thema Pickups