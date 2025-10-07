Ohne Zulassung: Nicht mal US-Soldaten dürfen Cybertruck in Deutschland fahren

Die U.S. Army Customs Agency (Europe & Africa) stellt in einem "Customs News Release" klar: Der Tesla Cybertruck ist in der gesamten EU nicht zulassungsfähig. Eine rechtliche Prüfung beim Bundesverkehrsministerium (BMDV) ergab, dass das Fahrzeug die EU-Vorgaben nicht nur verfehlt, sondern "erheblich" davon abweicht. Eine nationale Einzelfahrzeuggenehmigung komme ebenfalls nicht in Betracht.

Warum Europa "Nein" sagt: Sicherheitsphilosophie und klare Regeln Im Vergleich zu den USA gewichtet die EU den Schutz sogenannter "vulnerabler Verkehrsteilnehmer" – also Fußgänger, Radfahrende und Motorradfahrende – besonders hoch. Neben Insassenschutz zählen daher vor allem passive Außenwirksamkeit und Energieabsorption. Hier fällt der Cybertruck durch: Seine steife, scharfkantige Edelstahlkarosserie widerspricht den Anforderungen an nachgiebige Zonen und entschärfte Außenkonturen. Im Rahmen eines großen Rückrufs kam zudem heraus, dass die Edelstahlbleche beim Cybertruck nur verklebt sind.

Diese EU/UNECE-Vorschriften sind relevant Außenkanten & Vorsprünge (UNECE R26) : Verbot scharfer Kanten und gefährlicher Außenvorsprünge; Karosserieelemente müssen entgratet, umgelegt oder abgedeckt sein.

: Verbot scharfer Kanten und gefährlicher Außenvorsprünge; Karosserieelemente müssen entgratet, umgelegt oder abgedeckt sein. Fußgängerschutz (UNECE R127) : Prüfungen für Kopfanprall, Schienbein-/Beinaufprall und Energieabsorption an der Front; harte, nicht nachgiebige Flächen sind unzulässig.

: Prüfungen für Kopfanprall, Schienbein-/Beinaufprall und Energieabsorption an der Front; harte, nicht nachgiebige Flächen sind unzulässig. General Safety Regulation (EU) 2019/2144 : Rahmenverordnung, die moderne Sicherheitsanforderungen und Assistenzsysteme vorschreibt und die Schutzwirkung für außenstehende Personen ausweitet.

: Rahmenverordnung, die moderne Sicherheitsanforderungen und Assistenzsysteme vorschreibt und die Schutzwirkung für außenstehende Personen ausweitet. Geschwindigkeitsbegrenzer-Pflichten (>3,5 t): Für schwere Fahrzeuge gelten Speed-Limiter-Vorgaben; auch dies wird im Army-Schreiben als klare Anforderung benannt.

Keine Sonderrolle für US-Streitkräfte Die US-Streitkräfte hatten angefragt, ob Mitglieder den Cybertruck im USAREUR-AF-System (United States Army Europe and Africa) importieren und registrieren dürfen. Das BMDV lehnte ab: Ohne EU-Typgenehmigung und mit den genannten Abweichungen ist eine sichere Teilnahme am deutschen Straßenverkehr nicht gewährleistet – die wäre die Voraussetzung für eine Zulassung privater US-Fahrzeuge nach dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut. Zusätzlich warnt die Army, der Cybertruck erzeuge im Alltag übermäßige Aufmerksamkeit – das widerspreche dem Zweck des unauffälligen Verhaltens zum Schutz der Truppe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Was Tesla ändern müsste – und warum das so schwierig ist Um eine EU-Typgenehmigung zu erhalten, müsste Tesla die Frontstruktur und Außenhaut so auslegen, dass sie bei Anpralltests Energie absorbiert und keine gefährlichen Kanten aufweist. Das beträfe nicht nur Detailtrims, sondern die grundlegende Ausformung und Materialsteifigkeit der Edelstahl-Paneele. Kommt ein Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen ins Spiel, greifen zusätzlich Begrenzer-Pflichten und weitere Lkw-nahe Anforderungen. Kurz: Eine EU-Version wäre technisch möglich, aber nur mit tiefen Eingriffen in Design, Struktur und gegebenenfalls Fahrzeugklassifizierung. Dies wäre mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden.