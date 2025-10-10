Autogipfel 2025: Regierung will Verbrenner-Aus aufweichen

Um der kriselnden Autoindustrie zu helfen, haben sich am Donnerstag (9. Oktober 2025) Vertreter der Autoindustrie, der Zulieferer, von Verbänden, der Gewerkschaften, Länderminister und die Bundesregierung zu einem neuen Autogipfel getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage, wie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft gestärkt werden könne.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte, es gebe "ein strategisches Interesse" daran, eine wettbewerbsfähige, technologisch führende Autoindustrie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erhalten und Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Das sei zum Teil Aufgabe der Unternehmen, aber teils auch der Politik.

EU‑Verbrennerverbot aufweichen Die Ergebnisse des Autogipfels sind allerdings wenig konkret. Die Bundesregierung unter Kanzler Merz wolle sich in Brüssel für eine Aufweichung des Verbrenner-Verbots ab 2035 einsetzen. Wie die angestrebte Abmilderung des geplanten Verbrenner-Stopps konkret aussehen soll, blieb aber offen. Auch innerhalb der Regierungskoalition ist man sich darüber offensichtlich uneins. Kanzler Merz erklärte: "2035 darf es keinen harten Schnitt geben." Er werde alles dafür tun und sich bei der EU für mehr Flexibilität einsetzen. Vize-Kanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, eine der diskutierten Optionen ist, Plug-in-Hybride und E-Autos mit einem Range-Extender, der die Batterie mit einem kleinen Verbrennungsmotor während der Fahrt lädt, auch über 2035 hinaus zuzulassen.