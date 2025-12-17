Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser: Bentley-Käufer fordern Fahrdynamik

Der neue Continental Supersports wirkt wie ein Signal für ein mutigeres Bentley. Ist das der Start einer sportlicheren Markenausrichtung?

Wir sehen großes Potenzial, gerade im Bereich der Performance-Modelle. Unsere Kunden haben uns die Rückmeldung gegeben, dass sie sich noch mehr auf Fahrdynamik hin ausgerichtete Modelle wünschen. Aufgrund der langen Historie der Supersport-Modelle und der großen Fan-Gemeinschaft war uns klar, dass die neue Generation die agilste und am stärksten auf den Fahrer fokussierte Version werden würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir unser Modellportfolio in Zukunft noch weiter mit emotionalen Performance-Modellen entlang unserer Modellpalette erweitern werden. Die Nachfrage nach sportlichen und sehr auf Fahrdynamik ausgerichteten Bentley-Modellen ist auf jeden Fall da, und es freut uns, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Außerdem blicken wir auf eine lange Geschichte im Motorsport zurück.