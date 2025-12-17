AMS Kongress
Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser: Bentley-Käufer fordern Fahrdynamik

Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser im Interview
Bentley-Käufer fordern Fahrdynamik

Frank-Steffen Walliser, CEO von Bentley, spricht im Interview über die Strategie der Marke und den Wunsch vieler Kunden nach Performance-Modellen.

Adrian Hallmark
Foto: Bentley
Der neue Continental Supersports wirkt wie ein Signal für ein mutigeres Bentley. Ist das der Start einer sportlicheren Markenausrichtung?

Wir sehen großes Potenzial, gerade im Bereich der Performance-Modelle. Unsere Kunden haben uns die Rückmeldung gegeben, dass sie sich noch mehr auf Fahrdynamik hin ausgerichtete Modelle wünschen. Aufgrund der langen Historie der Supersport-Modelle und der großen Fan-Gemeinschaft war uns klar, dass die neue Generation die agilste und am stärksten auf den Fahrer fokussierte Version werden würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir unser Modellportfolio in Zukunft noch weiter mit emotionalen Performance-Modellen entlang unserer Modellpalette erweitern werden. Die Nachfrage nach sportlichen und sehr auf Fahrdynamik ausgerichteten Bentley-Modellen ist auf jeden Fall da, und es freut uns, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Außerdem blicken wir auf eine lange Geschichte im Motorsport zurück.

Viele Luxusmarken richten sich voll auf Elektro aus. Welchen Weg geht Bentley – und wie sportlich darf ein elektrischer Bentley überhaupt sein?

Wir arbeiten unter Hochdruck an unserem zukünftigen Luxury Urban SUV. Er wird genau die Bentley-Eigenschaften in sich vereinen, die die Kunden erwarten: herausragende Performance und außergewöhnlichen Komfort, kombiniert mit innovativen Technologien und einem Bentley-typischen Interieur. Sie werden vom hohen Fahrdynamik-Niveau überrascht sein. Gleichzeitig wollen wir unseren Kunden die Wahl bei der Antriebsart lassen. Deshalb werden wir bis in das nächste Jahrzehnt ein großes Portfolio an PHEV-Modellen und eine ausgewählte Anzahl an Fahrer-fokussierten Modellen mit reinem V8-Antrieb anbieten. Mit dieser flexiblen Unternehmensstrategie sind wir gut für die Zukunft aufgestellt.

Welches Modell fahren Sie persönlich als Bentley-CEO?

Ich fahre einen Continental GT Speed. Für mich vereint er alle Eigenschaften unserer Marke: die Souveränität eines klassischen Gran Turismo in Kombination mit außerordentlicher Performance und der Eleganz eines großen Coupés. Was mich daran so begeistert, ist die Vielseitigkeit. Einerseits das einzigartige Komfort-Niveau, um auch große Distanzen mühelos zu überbrücken, und außerdem der emotionale V8-Motor und die Sportabgasanlage. Gleichzeitig kann ich dank des Hybridsystems den Weg zur Arbeit rein elektrisch zurücklegen. Diese Vielseitigkeit macht unsere Fahrzeuge einzigartig.

