Klatsche für die Gegner, klares Votum für die Neuansiedlung: Der Bürgerentscheid in einer kleinen niederbayrischen Provinzgemeinde schlägt große Wellen in der deutschen Industriepolitik. BMW wird ein weiteres großes Werk in Niederbayern errichten; diesmal für Antriebsbatterien, die Zukunfts-Technologie. Dass die im Vorfeld recht emotional geführte Debatte zu einem so eindeutigen Votum für den neuen Produktionsstandort führte, ist nicht nur der aufwendigen BMW-Lobbyarbeit vor Ort zu verdanken. Die Menschen selbst in der strukturschwachen Region wissen recht genau, was sie an dem Arbeitgeber haben. Abertausende Mitarbeiter aus Niederbayern und dem Bayerischen Wald pendeln täglich in den Werksbussen zu den BMW-Produktionsstandorten. In den meisten Familien der Region arbeitet irgendjemand "beim BMW" – das prägt.