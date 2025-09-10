BMW iX3: So klein sind die Unterschiede beim neuen BMW-Logo

Die Pressemappe zum neuen BMW iX3 umfasst 60 Seiten. Ihr neues Markenemblem, das die Münchner mit dem ersten Modell auf Basis der Neue-Klasse-Plattform einführen, erwähnen sie darin an nur zwei Stellen. Auch sonst hält sich BMW mit Informationen zur neuen Version ihres Propellerlogos zurück. Und so müssen wir und Sie selbst fahnden, um die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Variante zu entdecken. Und das ist gar nicht so einfach, denn diese sind minimal.

Silberner Ring fällt weg Die zentrale Änderung bei der neuen Version des BMW-Logos ist der Wegfall des schmalen Rings, der bisher die bayerischen Farben vom breiten Rand abhob. Wo bisher ein silbern glänzender Kreis als dezente Trennung diente, trifft das Schwarz nun direkt auf das Blau-Weiß, das für BMWs Heimat-Bundesland steht. Silbern glänzt fortan nur noch der äußere Ring des Emblems. Selbst die drei Buchstaben "BMW", die künftig obendrein etwas schmaler erscheinen als bisher, haben die BMW-Designer nun mattweiß statt silbrig glänzend gestaltet. Gleichzeitig entfällt die blaue Umrandung des speziellen BMW-Logos, die bisher als Erkennungszeichen für Elektroautos und Plug-in-Hybride der Marke diente.

Damit folgt BMW dem Trend, das eigene Markenemblem möglichst klar und frei von Schnörkeln zu gestalten. Seit Volkswagen 2019 sein Logo neu gestaltet hatte und auf ein betont reduziertes Design setzt, schlossen sich viele weitere Autohersteller an. Auch BMW hatte seine "Corporate Identity" in der Zwischenzeit entsprechend angepasst. Allerdings zuerst nur in der Kommunikation oder zu Marketing-Zwecken, beispielsweise auf seinen Websites, in den Prospekten und Ähnlichem. Nun folgen also die Embleme auf den Autos.

Erst ab Frühjahr 2026 auf den Straßen Der neue iX3 präsentiert das neue BMW-Emblem an mehreren Stellen außen und innen. An der Front sitzt es oberhalb der neugestalteten Niere, hinten findet es sich zentral zwischen den Leuchten; hinzu kommen natürlich die Räder. Innen prangt es als physisches Element prominent am eckig gestalteten Lenkrad.

Bis das neue BMW-Emblem im Straßenbild zu sehen sein wird, dauert es allerdings noch eine Weile. Der neue iX3 kommt erst im Frühjahr 2026 in Europa auf den Markt. Er ist das erste Modell, das die Neue-Klasse-Plattform als technische Basis nutzt. Der Hersteller verspricht für den iX3 unter anderem extrem effiziente Elektroantriebe, ein Batteriepaket mit besonders hoher Energiedichte, ein großzügiges Platzangebot, ein revolutionäres Bedienkonzept und eine hochmoderne Elektronik-Architektur mit vier "Superbrains" genannten Hochleistungsrechnern.