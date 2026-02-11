China-Marke BYD: Über 1.000 Prozent Wachstum in Deutschland

Die chinesische Automarke BYD hat im Januar 2026 mit 2.629 Neuzulassungen einen Marktanteil von 1,4 Prozent erreicht. Dies entspricht einem Wachstum von über 1.000 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders bemerkenswert ist, dass BYD damit etablierte Importeure wie Nissan, Mitsubishi und Suzuki hinter sich gelassen hat. Die Marke hat sich auf Platz 21 der vom Kraftfahrt-Bundesamt erfassten Automarken vorgearbeitet.

Erfolgsmodelle: Seal, Seal U und Dolphin Surf Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von BYD ist die breite Modellpalette. Die Limousine Seal, der SUV Seal U und der preisgünstige Elektro-Kleinwagen Dolphin Surf gehören zu den meistverkauften Modellen. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat BYD zusätzlich in die Karten gespielt. Im Januar 2026 wurden in Deutschland 42.692 Elektroautos neu zugelassen, ein Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen liegt nun bei 22 Prozent. BYD profitiert von diesem Trend.

Herausforderungen und Perspektiven Trotz des beeindruckenden Wachstums steht BYD vor Herausforderungen. Die Marke muss sich gegen etablierte Wettbewerber behaupten und ihre Präsenz in einem hart umkämpften Markt ausbauen. Dennoch zeigt das Wachstumspotenzial von BYD, dass die Marke eine ernstzunehmende Konkurrenz für traditionelle Hersteller darstellt. Mit weiteren Investitionen in Technologie und Infrastruktur könnte BYD seine Position auf dem deutschen Markt weiter stärken.