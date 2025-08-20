Cupra Tindaya: Da steckt Design-Feuer drin

Die sportlich ausgerichtete Seat-Tochter Cupra hat einen Lauf. Die Absatzzahlen stimmen, die Kundschaft ist vom Label angetan. Worauf sich die Kunden in Zukunft freuen können, zeigt Cupra auf der IAA in München. Angekündigt wird ein Showcar, das auf den Namen Cupra Tindaya hört und eine neue Designausrichtung der Spanier präsentieren soll.

Begleitet wird die Ankündigung von einem Teaserbild, das kaum mehr als die Ecke eines Heckspoilers sowie eine vergitterte Rückleuchte zeigt. Alles eingefasst von Sichtcarbon-Karosserieoberflächen.

Vulkan als Namensgeber Zumindest bei der Namensgebung gibt Cupra mehr Hinweise. Der Cupra Tindaya ist nach einem Vulkan auf der kanarischen Insel Fuerteventura benannt. Dessen kupferfarbenes Gestein soll die Handschrift von Cupra widerspiegeln, während seine raue Form mit den Materialien und Texturen der neuen Designsprache harmoniert.