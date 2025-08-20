AMS Kongress
Cupra Tindaya: Da steckt Design-Feuer drin

Cupra Tindaya
Da steckt Design-Feuer drin

Die Seat-Tochter Cupra zeigt auf der IAA in München das Showcar Tindaya. Das führt eine neue Design-Philosophie bei Cupra ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.08.2025
Cupra Tindaya Showcar IAA 2025
Foto: Cupra

Die sportlich ausgerichtete Seat-Tochter Cupra hat einen Lauf. Die Absatzzahlen stimmen, die Kundschaft ist vom Label angetan. Worauf sich die Kunden in Zukunft freuen können, zeigt Cupra auf der IAA in München. Angekündigt wird ein Showcar, das auf den Namen Cupra Tindaya hört und eine neue Designausrichtung der Spanier präsentieren soll.

Begleitet wird die Ankündigung von einem Teaserbild, das kaum mehr als die Ecke eines Heckspoilers sowie eine vergitterte Rückleuchte zeigt. Alles eingefasst von Sichtcarbon-Karosserieoberflächen.

Vulkan als Namensgeber

Zumindest bei der Namensgebung gibt Cupra mehr Hinweise. Der Cupra Tindaya ist nach einem Vulkan auf der kanarischen Insel Fuerteventura benannt. Dessen kupferfarbenes Gestein soll die Handschrift von Cupra widerspiegeln, während seine raue Form mit den Materialien und Texturen der neuen Designsprache harmoniert.

Das Cupra Tindaya Showcar soll die Vision der Marke und ihre zukünftige Designsprache verkörpern und so die perfekte Symbiose zwischen Mensch und Maschine bilden, bei der Fahrerlebnis und Emotionen voll zum Ausdruck kommen. Mehr als diese blumigen Worte liefern die Spanier zur IAA-Studie bislang nicht.

