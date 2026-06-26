Geely startet in Deutschland: E5 und Starray kommen zu uns

Den Start machen der vollelektrische Geely E5 und der Plug-in-Hybrid Starray EM-i. Technisch basieren beiden Modelle auf der Global Energy-efficient Architecture (GEA), einer Plattform für New-Energy-Fahrzeuge, die Hardware-, Software- und Assistenzfunktionen bündeln soll. Der Starray EM-i nutzt nach Herstellerangaben die SEA-S Super Electric Hybrid Technologie. Geely nennt für das Modell eine elektrische Reichweite von bis zu 136 Kilometern (WLTP) sowie eine Gesamtreichweite von über 1.000 Kilometern.

Den E5 gibt es mit einer 60,2 kWh und einer 68,4 kWh Batterie. Welche Version oder ob beide nach Deutschland kommen, lässt der Hersteller bislang offen. Fest steht allerdings, dass ab September 2026 der Geely E2 das Portfolio erweitern soll. In China ist das vollelektrische Kompaktmodell eines der absatzstärksten. Damit zielt der Hersteller auf die hohe Nachfrage nach kleinen und günstigen E-Autos ab. Für Ende 2026 kündigt der Hersteller zudem ein weiteres Fahrzeug im D-Segment an. Bis 2028 sollen über zehn Modelle in Europa zu kaufen sein.

Die Entwicklung erfolgt in Europa Der Hersteller hat auch einen Namen für dieses Projekt: In Europe for Europe. Die Organisation Geely Technology Europe (GTEU) bündelt die Entwicklung und führt die Standorte Raunheim (bei Frankfurt), Göteborg und Coventry zusammen. Zusätzlich nennt Geely ein Design Center in Mailand sowie weitere Engineering-Ressourcen in Großbritannien. Ziel ist laut Unternehmen, Fahrzeuge und Systeme auf europäische Anforderungen auszulegen.

Einen Schwerpunkt legt Geely zudem auf Sicherheit und Batterietechnik. Das Unternehmen verweist auf sein Geely Safety Center als Entwicklungs- und Testeinrichtung für Fahrzeug- und Batteriesicherheit. Als Batterielösung nennt Geely die Short Blade Battery auf LFP-Basis (Lithium-Eisenphosphat). Diese sei auf bis zu 3.500 Ladezyklen oder rund eine Million Kilometer ausgelegt und komme ohne Kobalt und Nickel aus. Zudem nennt Geely eine Garantie von acht Jahren bzw. bis 200.000 Kilometer.

Ersatzteile und Service Neben dem Verkauf von Autos ist natürlich auch die Ersatzteilversorgung und das Thema Service und Wartung wichtig. Auch hier möchte Geely das Netzwerk ausbauen und setzt auf ein Zentrallager in Deutschland. Bis zur geplanten Inbetriebnahme erfolgt die Teileversorgung über das europäische Zentrallager in Amsterdam. Parallel dazu entsteht ein eigenes Geely Sales & Service Netzwerk in Deutschland.

"Bis Ende 2026 wollen wir in Deutschland mindestens 50 Geely Vertriebs- und Servicestandorte etablieren – mit Fokus auf Vollfunktionsbetriebe, die Verkauf und Service aus einer Hand anbieten. Damit unsere Partner vom ersten Tag an vollständig servicefähig sind, begleiten wir sie mit einem umfassenden Onboarding-Programm, technischen Trainings, Prozess- und Systemschulungen sowie der Bereitstellung aller notwendigen Werkzeuge und Systemzugänge. Ergänzt wird dies durch die enge Betreuung unseres Teams in Raunheim und unserer Distriktleiter vor Ort", sagt Philipp Hempel, Executive Director Germany bei Geely Auto Deutschland.

Für den Betrieb im Alltag stellt die Marke ein auf Europa zugeschnittenes digitales Ökosystem in Aussicht, darunter lokalisiertes Navigationssystem, Sprachsteuerung und integrierte Konnektivitätsdienste. Funktionen und Verbesserungen sollen per Over-the-Air-Updates nachgereicht werden. Als Finanzierungspartner wird Consors Finanz Geely für Leasingverträge oder Händlerfinanzierung zur Seite stehen.

Im Video erfahren Sie, wie die Batteriewechselstation für LKWs von Geely funktioniert.