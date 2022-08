Diebstahl-Problem bei Hyundai/Kia Autoklau per USB-Kabel

Diebstahl-Problem bei Hyundai/Kia in den USA: Autoklau per USB-Kabel

In den USA fällt aktuell eine besonders simple Diebstahl-Methode auf, die vor allem bei Hyundai- und Kia-Modellen funktioniert. Sollten auch Besitzerinnen und Besitzer in Deutschland beunruhigt sein?

In der Diebstahlstatistik Deutschlands verhalten sich die Marken Hyundai und Kia bisher eher unauffällig. In der aktuellsten Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die sich auf 2020 bezieht, belegen die Koreaner graue Mittelfeldplätze: Es wurden im besagten Jahr gerade einmal 275 Hyundais und 154 Kias gestohlen. Die Diebstahl-Quote, die die geklauten gegen 1.000 zugelassene Autos aufrechnet, beträgt in beiden Fällen bescheidene 0,2. Zum Vergleich: Spitzenreiter Land Rover kommt auf 1,9.

Anders in den USA: Dort steigen Medienberichten zufolge die Diebstähle von Hyundai- und Kia-Modellen in jüngster Vergangenheit auffällig an. Was demnach daran liegt, dass einige Modellreihen der Koreaner besonders einfach zu knacken sind. Die Methode erscheint derart simpel, dass es kaum zu glauben ist: Diebe können wohl das Signal, das sonst der Schlüssel als Voraussetzung zum Motorstart an die Wegfahrsperre sendet, umgehen, indem sie ein Mobiltelefon mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an einen bestimmten Schaltkreis in der Lenksäule anschließen.

"Besorgt über den Anstieg der lokalen Autodiebstähle"

Bis in die Zentralen der jeweiligen US-Importeure hat sich das Problem offensichtlich schon herumgesprochen. "Unsere Fahrzeuge erfüllen oder übertreffen die 'Federal Motor Vehicle Safety Standards', und Wegfahrsperren gehören bei allen neuen Hyundai-Fahrzeugen zur Standardausrüstung", heißt es in einer Stellungnahme von Hyundai USA, aus der US-Medien zitieren. Allerdings funktioniere diese Art des Autoklaus bei anderen Marken nicht. Laut "Automotive News" seien diese mit besseren Wegfahrsperren ausgerüstet.

"Hyundai Motor America ist besorgt über den Anstieg der lokalen Autodiebstähle", heißt es weiter in dem Statement. So geht es wohl auch den Polizeibehörden in einigen US-Gemeinden. So sollen aus der Verwaltung der Stadt Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin bereits Aufforderungen an Hyundai und Kia herangetragen worden sein, die Sicherheitslücke zu schließen. Bisher sei vonseiten der Autohersteller jedoch nichts unternommen worden; auch über einen entsprechenden Rückruf ist noch nichts bekannt.

Sicherheitslücke auch in Deutschland?

Müssen nun auch Besitzerinnen und Besitzer von Hyundai- und Kia-Modellen in Deutschland fürchten, dass ihre Fahrzeuge potenziell einfache Beute für Autodiebe sind. Hyundai Deutschland beschwichtigt: "In erster Linie scheint das Modelle in den USA zu betreffen, die in der Regel in Ausstattungen und Verkaufsvarianten stark von europäischen Modellen abweichen oder in Europa gar nicht vertrieben werden", heißt es auf auto-motor-und-sport.de-Anfrage.

Allerdings sollten sie sich in Frankfurt noch einmal genauer die eingangs erwähnte Autoklau-Statistik des GDV anschauen: Demnach verzeichneten Hyundai- (plus 52,8 Prozent) und Kia-Modelle (plus 63,8 Prozent) 2020 im Vergleich zum vorausgegangenen Jahr die größten Zuwächse unter allen angegeben Marken, sie stiegen in der Gunst der Autodiebe also enorm. Der Kia Stinger lag auf 1.000 Autos gerechnet sogar auf Platz drei der meistgestohlenen Modelle (Quote: 6,7), und auch der Hyundai Santa Fe (3,4; Platz elf) sowie der Kia Sorento (2,7; Rang 16) lagen klar über dem Durchschnitt.

Fazit

Sind die starken Zuwächse bei den jüngsten Diebstahlzahlen des GDV bei Hyundai- und Kia-Modellen Zufall, eine statistische Anomalie oder eine Konsequenz dessen, dass sich die simple Klaumethode aus den USA bereits bis zu den europäischen Autodieben herumgesprochen hat? Bisher lässt sich das nicht sagen. Wir werden aber genau beobachten, wie beide Hersteller und das Kraftfahrt-Bundesamt mit diesen Auffälligkeiten umgehen.