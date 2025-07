E-Auto-Förderung der Bundesregierung: Nur für Reiche und in der Breite wirkungslos

Die kleine Groko fällt schon in der Anfangsphase mit unentschlossenen Regularien auf, die sich negativ auf die massenhafte Verbreitung von E-Autos auswirken. Die Bundesregierung fördert E-Autos für Wohlhabende und nicht für die Masse. So wird die Antriebswende unsozial und nichts in der Breite. Sollen zu CO₂-Einsparungen im Verkehr nur Gutverdiener beitragen?