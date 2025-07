Staatliches E-Auto-Leasing: Frankreich macht weiter

Ab Ende September 2025 legt die französische Regierung das beliebte Förderprogramm mit einem Fördertopf von 370 Millionen Euro neu auf. Wie das französische Wirtschaftsministerium mitteilte, werden bei der Neuauflage Elektroautos zu Raten zwischen 140 und 200 Euro pro Monat gefördert. Der maximale Zuschuss pro Auto ist auf 7.000 Euro begrenzt. Die Rahmenbedingungen mit beruflicher Notwendigkeit und 15 Kilometer Wegstrecke bis zum Arbeitsplatz sowie einem steuerpflichtigen Einkommen von maximal 15.400 Euro bleiben unverändert. Das Wirtschaftsministerium hofft, so rund 50.000 neue Elektro-Autos auf die französischen Straßen zu bekommen. 5.000 Förderzusagen sind dabei Personen vorbehalten, die in einer Umweltzone leben oder arbeiten.

Mehr E-Autos für Frankreich

Die Umweltprämie beim Kauf von umweltfreundlichen Neuwagen wird seit Mitte Dezember 2023 in Frankreich praktisch ausschließlich für in Europa gefertigte Elektroautos gewährt. Diese Maßnahme sollte dazu beitragen, die Produktion von Elektroautos in Frankreich zu steigern. Präsident Emmanuel Macron strebt an, bis 2027 eine Million Elektroautos jährlich in Frankreich zu produzieren.