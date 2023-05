Neuzulassungen Elektroautos April 2023 Doppelsieg für VW, doch das E-Auto-Interesse flacht ab

Ein Minus im Plus – so kann man die Neuzulassungen der Elektroautos im April 2023 bezeichnen. Denn im Vergleich zum April 2022 hat die Anzahl neu zugelassener Elektro-Pkw in Deutschland um 34,1 Prozent zugenommen. Das klingt erst einmal gut. Allerdings sind die 29.740 E-Neuwagen bei insgesamt 202.947 Pkw-Zulassungen nicht mehr ganz so gut. Denn im Vergleich zum Vormonat März ging die Anzahl der neuen Stromer um fast 33 Prozent zurück.

Elektroauto Neuzulassungen April 2023

Damit fällt auch der Marktanteil der neuen Elektroautos am Gesamtmarkt von 15,7 auf 14,7 Prozent, denn sowohl Hybrid- und Benziner- als auch Dieselmodelle erfreuen sich gleichzeitig wachsender Beliebtheit bei der Kundschaft. Für den unterm Strich schleppenden Verkauf macht das Marktforschungsunternehmen Dataforce unter anderem die schwache Nachfrage von Privatkäufern verantwortlich, die angesichts von Inflation und steigenden Fahrzeugpreisen lieber zum günstigen Gebrauchtwagen statt zum neuen Stromer greifen.

Vorne in der Tabelle gibt es im April einen Stellungswechsel. VW kann mit gleich zwei Modellen am Vormonatssieger Model Y von Tesla vorbeisummen. Das Model 3 fällt im April noch weiter zurück. Allerdings ist das, Tesla-typisch, nur eine Momentaufnahme, da die Marke ihre Auslieferungen mit sehr großen Schwankungen ausführt. Auffällig: Nur die ersten sechs Modelle schaffen es überhaupt auf vierstellige Zulassungszahlen, das ist nicht üppig. Bestverkauftes chinesisches Modell bleibt der MG4, von dem die Marke in diesem Jahr immerhin schon über 3.000 Fahrzeuge in Deutschland absetzen konnte.

Top 20 E-Auto Neuzulassungen April 2023 Modellreihe April 2023 Jan.-April 2023 POLESTAR 2 544 1.579 BMW i4 574 1.607 OPEL MOKKA E 585 1.553 TESLA MODEL 3 588 4.776 OPEL CORSA E 598 1.555 DACIA SPRING 611 1.958 HYUNDAI KONA E 653 2.921 BMW X1 695 2.335 HYUNDAI IONIQ5 764 2.713 MG 4 827 3.219 MERCEDES EQA 850 3.051 MINI COOPER SE 920 3.583 CUPRA BORN 934 3.371 FIAT 500E 981 4.074 SMART FORTWO 1.248 4.303 AUDI Q4 1.370 4.972 SKODA ENYAQ 1.405 4.140 TESLA MODEL Y 1.636 17.487 VW ID.3 2.050 7.335 VW ID.4, ID.5 2.723 9.505

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken, die wir jeweils im gesamten Jahresverlauf betrachten. Tesla verzeichnet insgesamt 23.075 Neuzulassungen in den ersten vier Jahresmonaten, VW auf dem zweiten Platz konnte über alle Modellreihen hinweg 18.811 Elektroautos absetzen. Der dritte Platz von Januar bis April 2023 geht an Mercedes, wo sich drei elektrische Modellreihen zu insgesamt 9.620 Neuzulassungen summieren.

Fazit

Die Elektroautos schwächeln vor allem bei Privatkäufern. Der prozentuale Zuwachs gegenüber dem April 2022 erzählt nicht die ganze Wahrheit, denn damals war der Pkw-Markt wegen des Ausfalls ukrainischer Zulieferer massiv eingebrochen. Im Vergleich zum März 2023 geht der Absatz von Elektroautos um über 30 Prozent zurück. Neukäufer wenden sich aktuell verstärkt Verbrennern und Hybriden zu, deshalb sinkt auch der Marktanteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen.