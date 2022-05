Neuzulassungen Elektroautos April 2022 Fetter Absturz bei den Stromern

Im April verlieren die Elektroautos deutlich, sowohl an Marktanteil als auch in absoluten Zahlen. Schuld daran ist auch Tesla.

Von 34.474 auf 22.175 Einheiten gingen die Neuzulassungen der Elektroautos von März auf April 2022 zurück. Binnen eines Monats 36 Prozent Minus innerhalb eines Segments ist heftig, der Rückgang gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 fällt mit 6,9 Prozent aber nicht ganz so stark aus. Gleichwohl: Die selbstbewusste Elektroabteilung hat mit ihrem steten Zuwachs erst einmal eine Pause eingelegt.

Dabei ging auch der Marktanteil der E-Autos merklich zurück. Angesichts von 180.264 Neuzulassungen insgesamt (minus 21,5 %) kommen die Stromer im April 2022 auf einen Anteil von 12,3 Prozent an den Neuzulassungen, im März waren es noch 14,3 Prozent. Der enorme Rückgang gegenüber dem März geht vor allem auf die Kappe von Tesla. Während der US-Hersteller vor einem Monat noch mit insgesamt über 8.000 Neuzulassungen glänzte und souverän die ersten beiden Plätze besetzte, reicht es im April nicht einmal mehr für einen Platz in den Top 20 für Model 3 und Model Y.

An der Spitze rangieren in diesem Monat stattdessen Minis und Kompakte, wobei der erstplatzierte Fiat 500 E gar keinen Höhenflug hingelegt hat, sondern auf ähnlichem Monatslevel wie bisher performte. Die anderen waren einfach schlechter. Dass es angesichts zahlreicher komplett ausverkaufter Modellreihen weniger am Käuferwillen als an der Lieferfähigkeit der Industrie liegt, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Doch eine Verbesserung ist momentan nicht in Sicht.

Top 20 der E-Autos im April 2022

Elektroauto-Neuzulassungen Top 20 April 2022 Modellreihe April 2022 Jan.-April 2022 KIA EV6 401 1.281 HYUNDAI IONIQ5 439 3.064 AUDI Q4 453 2.527 RENAULT TWINGO 460 2.705 VW ID.3 462 3.108 POLESTAR 2 465 1.565 VW UP 493 2.596 DACIA SPRING 499 1.572 KIA NIRO 554 1.947 MERCEDES EQB 612 1.570 PEUGEOT 208 672 2.144 RENAULT ZOE 742 4.135 VW ID.4, ID.5 814 3.769 OPEL CORSA 859 3.141 SMART FORTWO 947 3.607 AUDI E-TRON 1.007 3.412 SKODA ENYAQ 1.030 3.623 HYUNDAI KONA 1.117 5.022 BMW I3 1.180 4.730 FIAT 500 1.827 6.471

Fazit

Die Lieferknappheit bringt kuriose Ergebnisse. Obwohl die Kundschaft Schlange steht und angesichts der Unsicherheit bei der künftigen Förderung noch zusätzliche Nachfrage generiert wird, geht der Absatz bei den Elektroautos steil zurück. Gewaltig ist im April der Unterschied bei Tesla. Das im letzten Monat erstplatzierte Model 3 kommt noch nicht einmal mehr unter die Top 20, vor einem Monat noch lag die Neuzulassungszahl des Model 3 um das 15-fache höher.