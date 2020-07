Neuzulassungen Elektro-Autos Juni 2020 Stromer-Zulassungen gehen nach oben

Stärker noch als im Vormonat können die E-Autos ihren Marktanteil ausbauen. Die Neuzulassungen von Pkw mit Elektroantrieb gingen um +41 Prozent nach oben. 8.119 E-Autos wurden im Juni erstmals zugelassen, bei 220.227 Neuzulassungen insgesamt (-32,3%). Damit erreichen die Stromer einen Anteil von 3,7 Prozent der Neuzulassungen, da ist dann allerdings doch noch Luft nach oben. Zum Vergleich: Hybrid-Pkw hatten im Juni einen Marktanteil von 13,7 Prozent

Elektroauto Neuzulassungen Top 5 Juni 2020 Modellreihe Juni 2020 Jan.- Juni 2020 Audi E-Tron 520 3.233 VW E-Up 590 3.043 Tesla Model 3 703 4.367 VW E-Golf 1.310 7.320 Renault Zoe 1.448 7.066

Elektroauto-Neuzulassungen Juni 2020

Dennoch erreichen die Zulassungszahlen damit fast wieder Vor-Corona-Niveau und liegen nur knapp unter dem bisherigen Jahreshoch im März. Das ist umso bemerkenswerter, als die angekündigte abermalige Erhöhung der staatlichen Zuschüsse im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramms sowie die Reduzierung der Mehrwertsteuer bereits Anfang Juni durchdiskutiert war. Woraufhin so mancher Privatkäufer wohl lieber noch ein bisschen abgewartet hat – alleine die Mehrwertsteuersenkung seit Anfang Juli bringt beim Neuwagenkauf eine vierstellige Euro-Ersparnis.

Dino Soldin Im Juni 2020 erstmals in der Zulassungssstatistik: Der Polestar 2

Als Newcomer des Monats sind nun die ersten Polestar-Modelle aufgeschlagen. Mit gerade einmal fünf Neuzulassungen, die mutmaßlich auf den Hersteller selbst laufen, ist das allerdings zunächst nur ein freundlicher Gruß aus der Ferne. Bei Tesla fehlt weiter der Schwung, im ersten Halbjahr liegt die Marke gegenüber dem Vorjahr um fast 18 Prozent im Minus. Der meistverkaufte Tesla Model 3 ist auch im Juni weit von den über 2.000 Neuzulassungen im März entfernt und reiht sich hinter dem Spitzenreiter Renault Zoe und dem VW E-Golf auf Rang drei ein. Kaufzurückhaltung der Kunden vor dem Bonus oder warten auf den neuen Model Y? Es bleibt spannend.

Halbjahresbilanz bei den Elektroautos

Elektroauto Neuzulassungen Top 10 erstes Halbjahr Modellreihe Jan.- Juni 2020 Porsche Taycan 1.080 Skoda Citigo 1.357 Smart Fortwo 1.870 Hyundai Kona 1.999 BMW I3 2.526 VW E-Up 3.043 Audi E-Tron 3.233 Tesla Model 3 4.367 Renault Zoe 7.066 VW E-Golf 7.320

In der Bilanz des ersten Halbjahres kann sich der VW E-Golf noch knapp vor dem Renault Zoe einordnen. Das wird ihm in Zukunft wohl nicht mehr gelingen, denn der Verkauf wurde inzwischen eingestellt. Um im Konzern aus Wolfsburg zu bleiben: Dass der Audi E-Tron im Halbjahres-Rückblick bis auf den vierten Platz vorfährt, ist angesichts vieler günstigerer Modelle bemerkenswert.

Fazit

In den Top 10 der Elektroauto-Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2020 sind lediglich zwei Autos vertreten, die nicht aus Europa stammen. Dafür, dass die europäische Autobranche nach gängiger Stammtischmeinung das Thema E-Mobilität "verschlafen hat", eine das genaue Gegenteil beweisende Quote. Allerdings ist es nur schwer verständlich, warum die Hersteller auf den jetzt per erhöhter Prämie nochmals angekurbelten Nachfrage-Schub nicht reagieren können oder wollen. Tatsächlich könnten die E-Auto Neuzulassungen wohl deutlich höher liegen, wenn hier nicht seitens der Industrie gebremst würde, aus welchen Gründen auch immer.