Neuzulassungen Elektro-Autos November 2021 Es werden immer mehr

Während die Verbrenner-Modelle mit Vollgas im Rückwärtsgang unterwegs sind, ist bei den Elektrikern von Krise keine Spur. Rund 32 Prozent Absatzminus im Gesamtmarkt, aber ein Plus von 39 Prozent für die E-Autos – das macht deutlich, wo aktuell die Musik spielt. Konkret waren es im November stolze 40.270 batterieelektrische Fahrzeuge bei insgesamt 198.258 Pkw-Neuzulassungen. Die Elektroautos erreichen damit im November einen Marktanteil von 20,3 Prozent, weit vor den Dieselmodellen (15,8 Prozent).

Fabian Kirchbauer Einer von gleich fünf neuen E-Autos im November: der BMW i4

Wo so viel Boom ist, gibt es praktisch nur Gewinner. Merklich wird das schon anhand der einzelnen Zahlen; bereits ab Platz 15 der Tabelle sind die Neuzulassungen vierstellig. Und es werden immer mehr Modelle, die Kunden haben inzwischen die Auswahl aus über 60 Modellreihen der Hersteller. Gleich fünf sind im November neu dazugestoßen, wobei zwei der neuen Modelle vom gleichen Hersteller stammen: MG aus England hat mit dem Vertrieb der beiden SUV Marvel und ZS aus chinesischer Fertigung begonnen. Der ehemals britische Traditionshersteller ist inzwischen Teil des chinesischen SAIC-Konzerns.

Die Bilanz der Elektroauto-Neuzugänge

Sportlicher als die beiden China-SUV kommt der neueste E-BMW daher: Der i4 summt mit 152 Neuzulassungen erstmals in die Zulassungsstatistik. Noch weiter vorne sortiert sich der ID.3-Bruder Cupra Born ein, der ebenfalls Premiere in der Statistik feiert. Neuzugang Nummer fünf gibt sich da etwas bescheidener: Der neue Volvo C40 feiert seinen Einstand mit 26 Erstzulassungen.

Top 20 E-Autos November ´21

Elektroauto-Neuzulassungen November 2021 Modellreihe November 2021 Jan.-November 2021 Opel MOKKA 808 5.633 Smart FORFOUR 868 6.045 BMW I3 902 10.312 Mercedes EQA 915 4.875 Audi Q4 916 3.531 VW ID.4 1.151 11.384 Renault TWINGO 1.158 6.036 Opel CORSA 1.244 9.645 Peugeot E-208 1.260 7.319 Fiat 500 E 1.324 10.824 Mini MINI COOPER SE 1.349 8.688 Hyundai KONA 1.381 16.069 Skoda ENYAQ 1.417 11.878 Hyundai IONIQ5 1.456 5.825 VW ID.3 1.517 25.201 Tesla MODEL Y 1.787 3.834 Smart FORTWO 1.808 15.761 VW UP 2.477 25.454 Tesla MODEL 3 3.825 29.166 Renault ZOE 4.200 20.165

Lustiger ist es freilich an der Tabellenspitze, wo sich wie üblich eine Rauferei zwischen Tesla, VW und Renault abspielt. Im November allerdings gehen die Franzosen klar in Führung: Mit 4.200 erstmals zugelassenen Renault Zoe feiert der kleine Stromer den mit Abstand besten Verkaufsmonat aller Zeiten auf dem deutschen Markt. Ob diese Nachfrage in Zukunft nach dem desaströsen Crashtest-Ergebnis anhält, wird spannend. Einstweilen reicht es jedenfalls noch, um den drängelnden Tesla Model 3 abzuhängen, allerdings nicht in der Jahresstatistik: Hier hat das US-Modell inzwischen die Führung übernommen und wird diese voraussichtlich auch im Dezember und damit in der Gesamtjahreswertung verteidigen.

Fazit

Die E-Autos kennen keine Krise, die Verkaufszahlen sind im November auf ein Jahres-Hoch geklettert. Alleine in diesem Monat kamen gleich fünf neue Modelle hinzu und unterstreichen damit die Bedeutung der Kabel-Autos. Bereits jetzt zeichnet sich ab: Das meistverkaufte E-Auto 2021 wird vermutlich ein Tesla sein.