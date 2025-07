EU-Kommission plant neues „Verbrenner-Verbot“ – für Dienst- und Mietwagen

Wie die "Bild am Sonntag" zuerst meldete, plant die EU-Kommission offenbar ab dem Jahr 2030 Autos mit Verbrennungsmotor für Mietwagenanbieter und Firmenflotten nicht mehr zuzulassen. Dem Blatt zufolge wären von einer solchen Maßnahme 60 Prozent des Neuwagengeschäfts betroffen. In der EU wurden 2024 etwa 10,6 Millionen Fahrzeuge verkauft – der kleinere Teil an Privatkunden, die der Preise wegen eher bei Leasing-Rückläufern und Gebrauchtwagen zuschlagen.