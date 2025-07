Fast 30% Gewinneinbruch: Doch BMW macht einiges besser als Mercedes & Co.

China schwächelt, Europa wächst zweistellig

Der wichtigste Absatzmarkt China entwickelte sich rückläufig: Die Auslieferungen sanken dort im ersten Halbjahr um 15,5 Prozent. Grund waren eine anhaltende Kaufzurückhaltung im oberen Preissegment sowie regulatorische Unsicherheiten bei Bankprovisionen und Direktvertrieb. In den USA legte BMW dagegen leicht zu (+2,7 Prozent), in Europa stiegen die Auslieferungen sogar deutlich um 8,2 Prozent. Der Absatz in Deutschland nahm um 6,1 Prozent zu.