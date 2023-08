Der 63-Jährige wurde bereits am 1.10.2022 in einer 40-km/h-Zone mit 128 Sachen erwischt – 88 km/h zu schnell. Der Vorfall ereignete sich auf einer malerischen Bergstraße in der Präfektur Yamagata, berichtet die Japan Times. Der Anwalt von Okuyama versuchte noch vor Gericht, die Geschwindigkeitsübertretung zu relativieren. Der Industriedesigner musste demnach so schnell fahren, um den 660 PS starken 6,0-Liter-V12 des Enzos zu kühlen. Entsprechend erklärte Okuyama wohl auch detailreich das Kühlsystem des italienischen Sportwagens.

Okuyamas Name ist untrennbar mit dem Ferrari Enzo verbunden. Als erster Nicht-Italiener, der ein Ferrari-Modell gestaltete, brachte er seine innovative Vision in das Design ein, das bis heute Bewunderung hervorruft. Doch der Industriedesigner ist auch bekannt für seine Designs von Zügen. So erschuf er den E7 Shinkansen , einen Hochgeschwindigkeitszug, der Japans Streben nach technischer Brillanz und nahtloser Ästhetik verkörpert. Außerdem designte er den Train Suite Shiki-Shima , einen luxuriösen Schlafwagen.

Ken Okuyama wurde am 8. September 1959 in Yamagata, Japan, geboren. Er studierte Industriedesign am renommierten Art-Center College of Design in Pasadena, Kalifornien, USA. Seine Karriere begann bei Pininfarina, einem der bekanntesten Designstudios der Automobilwelt. Hier arbeitete er an ikonischen Designs für Marken wie Ferrari und Maserati, was ihm internationale Anerkennung einbrachte. Okuyama setzte seine Erfahrung bei General Motors fort, wo er an Projekten wie dem Chevrolet Camaro und dem Pontiac Solstice arbeitete. Nach seiner internationalen Karriere kehrte Okuyama nach Japan zurück und gründete sein eigenes Designstudio, Ken Okuyama Design.