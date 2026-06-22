Ferrari für 23 Dollar am Tag: Turo mit Italien-Ikonen zum WM-Deal-Preis

Turo schaltet für ein enges Wochenende-Fenster ausgewählte "Italy’s Starting XI"-Autos für 23 Dollar (zirka 21 Euro) pro Tag frei (vor Steuern und Gebühren). Die Aktion läuft nach dem Prinzip "first come, first served" – und pro Markt wartet jeweils nur ein einziges Auto.

Welche WM-Städte genannt sind – und wie Toronto/Vancouver elegant mitlaufen The Drive nennt elf Austragungsorte in Nordamerika: Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco, Seattle sowie Toronto und Vancouver. Der Text setzt damit klar auf US-Host-Cities – und ergänzt zwei kanadische Märkte; welche Städte auf der Turo-Aktionsseite am Ende tatsächlich auswählbar bleiben, entscheidet der Live-Stand der Aktion.

Das Zeitfenster: Buchung ab 17. Juni, gefahren wird ab 19. Juni Turo startet die Buchungen ab dem 17. Juni (0:00 Uhr Eastern Time – minus 6 Stunden zur mitteleuropäischen Sommerzeit). Die Trips laufen von 19. Juni, 10:00 Uhr Ortszeit bis 22. Juni, 10:00 Uhr Ortszeit – damit passt das Angebot exakt in ein langes Wochenende.

Was wirklich drinsteckt: Supersportwagen – und Italien für jeden Tag Die Aktion mischt Exoten und Ikonen mit bodenständigen Italienern. In der Liste tauchen Supersportwagen wie Ferrari 458 Italia oder Lamborghini Huracán Evo auf, zugleich stehen auch klassische Alltags-Modelle wie ein Fiat 500L im Line-up – je nach Stadt. Genau diese Streuung macht den Reiz aus: Der Preis wirkt absurd niedrig, das konkrete Auto entscheidet der Markt.

Was ist Turo?

Turo funktioniert als Carsharing-Marktplatz: Private und gewerbliche Anbieter stellen Fahrzeuge ein, Interessenten buchen sie für einen Zeitraum und übernehmen sie am vereinbarten Ort. Der Endpreis setzt sich meist aus Tagesrate plus Steuern und Gebühren zusammen; je nach Angebot kommen Optionen wie Zusatzfahrer oder Kilometerpakete dazu. Warum Turo das macht: WM-Story plus "Italy’s Starting XI" Turo koppelt die Aktion an die Fußball-WM 2026 und spielt mit dem Thema italienische Kultur, Handwerk und Auto-Leidenschaft. Den Preis begründet die Kampagne mit der 23. Ausgabe des Turniers: 23 Dollar pro Tag, bevor Steuern und Gebühren dazukommen.

Novitec Ein Lamborghini Huracan für 23 Dollar pro Tag - wer Glück hat, kann an einem Wochenende in den USA so einen Deal machen.

So klappt die Buchung: schnell, realistisch, ohne Stolpern Wer den Deal erwischen will, geht direkt auf die Turo-Aktionsseite (Link) und prüft zuerst die Stadt-Auswahl. Danach zählt Tempo: Pro Stadt steht nur ein Wagen bereit, und die begehrten Angebote verschwinden sofort. Ein Blick auf den Endpreis gehört dazu, weil Steuern und Gebühren aus 23 Dollar schnell deutlich mehr machen. Außerdem lohnt ein genauer Check der Angebotsdetails, denn bei Peer-to-Peer-Mieten unterscheiden sich Abholort, Regeln und Rahmenbedingungen je Inserat. Am Ende hilft Flexibilität: Wer mehrere Städte oder mehrere Italiener akzeptiert, erhöht die Chance auf den 23-Dollar-Treffer.