Toyota-Gerücht aus Japan: Kommt die neue Celica mit Mittelmotor?

Wie das japanische Magazin "Best Car Web” berichtet, arbeitet die Motorsport- und Performance-Abteilung Gazoo Racing angeblich gleich an zwei spannenden Projekten: einer neuen Supra und einer Wiederauferstehung der Celica .

Die Supra soll demnach weiterhin als klassischer Frontmotor-Hecktriebler antreten. Diesmal aber nicht mehr mit dem bisherigen BMW-Reihensechszylinder, sondern mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo, kombiniert mit Hybridtechnik. Zusammen soll das Antriebspaket über 500 PS leisten. Das wären deutlich mehr als die aktuellen 382 PS. Der Elektromotor und die Batterie sollen bei diesem Projekt hinter die Sitze wandern.

Bekommt die Celica einen Mittelmotor? Noch überraschender klingt das Gerücht um die Celica. Sie könnte ab 2028 als Mittelmotor-Sportwagen mit Allradantrieb und rund 400 PS zurückkehren. Grundlage wäre derselbe Turbo-Vierzylinder, allerdings ohne Hybrid-Boost. Damit würde Toyota erstmals seit dem MR2 wieder ein Modell mit Mittelmotor in Serie bringen. Ganz unrealistisch ist das nicht, schließlich hat Toyota bereits mit einem GR-Yaris-Prototyp mit Mittelmotor experimentiert.

Beide Fahrzeuge sollen wahlweise mit manuellem Sechsgang-Getriebe oder Achtgang-Automatik angeboten werden. Die Preise lägen – zumindest in Japan – zwischen umgerechnet 50.000 und 70.000 Dollar (42.795 bis 59.913 Euro).

Wie realistisch diese Pläne sind, bleibt offen. Toyota hat in der Vergangenheit immer wieder Sportwagen-Studien gezeigt und nicht selten wieder verworfen. Sicher ist nur: Die japanische Marke arbeitet weiter daran, ihr sportliches Image mit ungewöhnlichen Projekten zu schärfen.