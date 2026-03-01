Google Maps: Diese 9 Tricks müssen E-Auto-Fahrer kennen

Wer nur die schnellste Strecke auswählt, berücksichtigt oft weder die Ladeinfrastruktur noch reale Verbrauchseinflüsse. Richtig eingestellt, hilft die App bei der Auswahl geeigneter Ladepunkte, bei der Zeitplanung und bei der Einschätzung von Reichweitenrisiken auf der Langstrecke.

Fahrzeugtyp auf "Elektro" stellen Die wichtigste Grundlage ist die Auswahl des richtigen Fahrzeugtyps. Erst wenn "Elektro" aktiviert ist, priorisiert Google Maps Ladestationen und passt Routenempfehlungen entsprechend an. Andernfalls behandelt die App das Fahrzeug wie einen Verbrenner.

Mit aktivierter E-Auto-Einstellung erscheinen Ladepunkte prominenter in der Karte. Zudem werden bestimmte Navigationshinweise angepasst, etwa bei der Suche entlang der Route.

💡Kurz-Anleitung

Profilbild antippen > "Einstellungen" öffnen > "Navigationseinstellungen" wählen > unter "Fahrzeugtyp" "Elektro" auswählen.

Ladestationen entlang der Route gezielt suchen Während einer laufenden Navigation lassen sich Ladepunkte direkt entlang der Strecke einblenden. Google Maps zeigt dabei Entfernung zur aktuellen Route, Ladeleistung sowie Nutzerbewertungen an.

Das ist besonders sinnvoll, wenn der Akkustand schneller sinkt als erwartet oder eine flexible Pause eingeplant werden soll. Statt die Navigation zu beenden, wird ein Ladehalt als Zwischenstopp eingefügt.

💡Kurz-Anleitung

Navigation starten > auf "Entlang der Route suchen" tippen > "Ladestationen" auswählen > gewünschte Station als Zwischenstopp hinzufügen.

Ladeplanung in die Ankunftszeit einrechnen In unterstützten Fahrzeugen oder bei Android Automotive kann Google Maps Ladepausen automatisch in die Gesamtfahrzeit integrieren. Die geschätzte Ankunftszeit berücksichtigt dann sowohl Fahrzeit als auch Ladezeit.

Das erleichtert die realistische Zeitplanung auf längeren Strecken erheblich. Die reine Kilometerangabe sagt bei Elektrofahrzeugen oft weniger aus als die Kombination aus Fahr- und Ladeabschnitten.

💡Kurz-Anleitung

Ziel eingeben > Navigation starten bei aktiver E-Auto-Integration werden Ladestopps automatisch vorgeschlagen und in die Ankunftszeit eingerechnet.

Schnelllader gezielt auswählen Nicht jede Ladesäule eignet sich für Langstrecken. In der Detailansicht einer Station zeigt Google Maps häufig die maximale Ladeleistung in Kilowatt an. Für kürzere Standzeiten sind Schnelllader mit hoher Leistung entscheidend.

Ein gezielter Blick auf die Ladeleistung verhindert unnötig lange Pausen. Gerade an Autobahnen stehen oft mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Leistungen zur Verfügung.

💡Kurz-Anleitung

Ladestation auf der Karte antippen > Detailansicht öffnen > maximale Ladeleistung prüfen > geeignete Station auswählen und als Zwischenziel festlegen.

Anbieter, Steckertypen und Ausstattung prüfen Vor allem auf Reisen ist es sinnvoll, Steckertyp und Betreiber zu kontrollieren. Google Maps listet bei vielen Stationen die verfügbaren Anschlüsse sowie den Anbieter auf.

Das hilft, unnötige Umwege oder Inkompatibilitäten zu vermeiden. Auch Bewertungen anderer Nutzer können Hinweise auf Zuverlässigkeit oder Wartezeiten geben.

💡Kurz-Anleitung

Ladestation antippen > Detailinformationen öffnen > Steckertyp, Betreiber und Nutzerbewertungen prüfen.

Temperatur und Reichweite berücksichtigen Außentemperaturen beeinflussen die Reichweite deutlich. Bei neueren Integrationen berücksichtigt Google Maps in kompatiblen Fahrzeugen Umgebungsbedingungen und passt die Ladeplanung entsprechend an.

Das sorgt insbesondere im Winter für realistischere Prognosen. Ohne diese Anpassung kann die tatsächliche Reichweite deutlich von der Anzeige abweichen.

💡Kurz-Anleitung

Keine manuelle Aktivierung > nötige Voraussetzung ist ein kompatibles Fahrzeug oder Android Automotive, Navigation mit aktivierter E-Auto-Einstellung starten.

Kraftstoffsparende Route auch für E-Autos nutzen Die Option "kraftstoffsparende Route" reduziert starke Beschleunigungsprofile, vermeidet unnötige Umwege und berücksichtigt Topografie. Auch bei Elektrofahrzeugen kann das die Reichweite positiv beeinflussen.

Vor allem auf längeren Strecken mit Höhenunterschieden kann eine alternative Streckenführung sinnvoll sein, selbst wenn sie wenige Minuten länger dauert.

💡Kurz-Anleitung

"Einstellungen" öffnen > "Navigationseinstellungen" >"Bevorzugte Routen" > "Kraftstoffsparende Route" aktivieren.

Ladepause mit Zwischenzielen kombinieren Ladehalte lassen sich effizient mit Pausen kombinieren. Google Maps zeigt Restaurants, Cafés oder Raststätten in unmittelbarer Nähe von Ladestationen an.

So kann eine notwendige Ladezeit sinnvoll genutzt werden. Gerade auf Fernstrecken reduziert das das Gefühl zusätzlicher Wartezeit.

💡Kurz-Anleitung

Während der Navigation "Entlang der Route suchen" > auswählen Kategorie wie "Restaurants" oder "Raststätten" prüfen > Ladepunkt in der Nähe auswählen und hinzufügen.

Wetter am Zielort prüfen Reichweite und Ladeverhalten werden auch durch Hitze oder Kälte beeinflusst. Google Maps blendet bei vielen Zielen Wetterinformationen ein, die bei der Planung berücksichtigt werden können.

Vor allem bei winterlichen Temperaturen oder extremen Hitzeperioden kann es sinnvoll sein, zusätzliche Ladepuffer einzuplanen.

💡Kurz-Anleitung

Ziel eingeben > Detailansicht öffnen > Wetterinformation unterhalb der Zielbeschreibung prüfen.

In der Fotoshow zeigen wir Ihnen die wichtigsten Elektroauto-Neuheiten 2026.