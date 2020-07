Standort Hambach steht zum Verkauf Daimler will Smart-Werk loswerden

In der französischen Produktionsstätte sollten eigentlich weiterhin Elektroautos gefertigt werden. Nun will Daimler verkaufen – und nimmt allein durch die Ankündigung hohe Verluste in Kauf.

Daimler hat zwar längst angekündigt, die nächste Smart-Generation ab 2022 zusammen mit Kooperationspartner Geely in China zu bauen. Doch noch rollt der elektrisch angetriebene Zweisitzer (der Forfour EQ entsteht in Slowenien) von den Bändern des in Frankreich nahe der deutschen Grenze gelegenen Werkes in Hambach. Eigentlich gab es auch nach dem bevorstehenden Smart-Abgang eine Perspektive für den Standort. Noch vor zwei Jahren hieß es, dass dort das Kompaktmodell der neuen elektrischen Mercedes EQ-Familie gebaut werden soll (mehr dazu lesen Sie hier). Seitdem wurde viel Geld in das Werk investiert – damals war von 500 Millionen Euro die Rede -, um unter anderem neue Hallen für den Karosseriebau und die Oberflächenbehandlung zu errichten.

"Globales Produktions-Netzwerk straffen"

Doch dann kam die Corona-Krise, und mit ihr eine extrem tiefe Nachfrage-Delle, die auch Daimler in arge wirtschaftliche Schwierigkeiten beförderte. Das hat (gemeinsam mit dem hohen Investitionsaufwand für die zunehmende Digitalisierung und die Transformation der Elektromobilität) nun auch Konsequenzen für das Werk mit seinen etwa 1.600 Beschäftigten: Konzernchef Ola Källenius gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass er beabsichtige, "Gespräche über den Verkauf seines Pkw-Werks im französischen Hambach aufzunehmen". Um die Kapazitäten die zu erwartenden Marktentwicklungen (folglich der sinkenden Nachfrage) anzupassen, soll das globale Produktions-Netzwerk gestrafft werden. Das soll dabei helfen, die "Kostenstruktur nachhaltig zu verbessern und deutlich effizienter zu werden".

Rossen Gargolov Im französischen Werk Hambach rollt derzeit noch der elektrisch angetriebe Smart Fortwo EQ vom Band.

Weiterhin heißt es in der Mitteilung: "Damit verbundene Bewertungseffekte des Anlagevermögens führen bei der Mercedes-Benz AG zu einem negativen Sondereffekt aus Restrukturierungsmaßnahmen von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag im zweiten Quartal." Heißt: Durch die Ankündigung, das Werk verkaufen zu wollen, fallen die Quartalszahlen, die in Kürze vorgestellt werden, noch schwächer aus als ohnehin schon. Zudem können "im weiteren Verlauf von Verhandlungen weitere Belastungen hinzukommen".

Frankreich will um das Werk kämpfen

Wann die Verhandlungen aufgenommen werden sollten oder ob es bereits Interessenten gibt, teilte Daimler nicht mit. Der Konzern hofft jedoch, dass Hambach weiterhin eine Perspektive hat. "Ein wichtiges Ziel ist für uns, die Zukunft des Standortes zu sichern", sagt Daimler-Vorstandsmitglied Markus Schäfer. "Weitere Prämisse: Die aktuellen Smart-Modelle sollen weiter in Hambach produziert werden."

Die französische Regierung ist wenig begeistert von den Daimler-Plänen. "Daimler muss alle Optionen offenhalten – einschließlich der, das Werk weiterzuführen", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire dem Handelsblatt zufolge. Le Maire scheint gewillt, hart um den Erhalt des Standortes zu kämpfen. Zumal die Beschäftigten vor wenigen Jahren finanzielle Zugeständnisse gemacht hatten, damit Daimler mehr Kapital zur Verfügung hat, das Werk weiterzuentwickeln. Dass es der Konzern nun trotzdem abstoßen will, könnte deshalb noch zu intensiven Konflikten mit Frankreichs Regierung führen.

Fazit

Auf den ersten Blick scheint Daimlers Entscheidung angesichts der aktuellen, vor allem durch Covid-19 hervorgerufenen Probleme Sinn zu ergeben. Andererseits passt die Meldung irgendwie nicht zu den Nachrichten der letzten Tage, nach denen die Nachfrage nach dem Elektro-Smart die Produktionskapazitäten zeitweise stark überstieg und es deshalb zu Lieferengpässen kam. Der Bedarf nach E-Autos aus dem Hause Daimler scheint also da zu sein, und in so einer Phase ein auf Elektromobile spezialisiertes Werk aufzugeben, mutet ein wenig seltsam an.

So oder so dürfte die Sache noch spannend werden, zumal Frankreichs Politik den Standort nicht kampflos aufzugeben scheint.