Hennessey fährt Weltrekord: Der schnellste Weihnachtsbaum der Welt

Bereits seit 2017 macht sich der in Texas ansässige Tuner Hennessey einen Spaß daraus, einen Weihnachtsbaum mit maximalem Tempo zu befördern. Die Tradition wurde auch zum Fest im Jahr 2025 fortgesetzt. Und zwar mit einem neuen Rekord.

Corvette ZR1 als Baum-Transporter Wenden wir uns zunächst den Basiskomponenten zu. Als Transportgut wurde ein 1,70 Meter großer Weihnachtsbaum inklusive voller, funktionierender Beleuchtung auserkoren. Die Wahl des Transportfahrzeugs fiel auf eine 1.064 PS starke Chevrolet Corvette ZR1. Ort der Handlung: Die Startbahn des Chase Air Field in Beeville, Texas. Betraut mit dem Highspeed-Transport wurde Spencer Geswein, der für Hennessey bereits diverse andere Hochgeschwindigkeitsfahrten unternommen hat.

Für die Rekordfahrt wurde der mit 200 Lichtern bestückte Baum mit einem Dachträger auf die Corvette ZR1 montiert. Und dann ging er ab, der siebte Hennessey Christmas Tree Run. Am Ende konnte Geswein seinen Baum mit einer Geschwindigkeit von 315 km/h über das Flugfeld jagen. Als Gegenprobe wurde die Strecke auch ohne Baum auf dem Dach getestet. Hier standen final 331 km/h auf der Uhr. Wäre die Startbahn länger, dann wäre laut Geswein auch noch ein höherer Speed drin gewesen.

Jedes Jahr ein großer Spaß Letztendlich ging es aber doch nur um den Spaß. "Hennessey's Christmas Tree Run hat sich von einem verrückten kleinen Weihnachtsstunt zu einer der spaßigsten Traditionen entwickelt. Jedes Jahr befestigen wir einen Baum an etwas Wilderes und Schnelleres. Es ist die Art von Veranstaltung, die einen daran erinnert, warum das Ganze angefangen hat... Denn Autos sollten laut, spaßig und ein bisschen durchgedreht sein. Der Einsatz der Corvette ZR1 2026 war ein perfekter Abschluss für ein weiteres großartiges Jahr für das Hennessey-Team", erklärt Alex Roys, Präsident von Hennessey.

Der 'Christmas Tree Run' hat sich zum Markenzeichen von Hennesseys Jahresendfeiern entwickelt, bei dem jede neue Paarung aus Auto und Baum die Messlatte für Geschwindigkeit und Spektakel höher setzte.