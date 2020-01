IAA kehrt Frankfurt den Rücken München, Berlin und Hamburg noch im Rennen -

Die IAA 2019 hatte stark unter Besucher-, aber auch unter Ausstellerschwund gelitten. Über 20 große Autobauer waren der Messe fern geblieben, dazu zahlreiche große Zulieferer. 2019 besuchten laut VDA noch rund 560.000 Menschen die Schau in den Messehallen. 2015 hatte man noch 932.000 Besucher gezählt.

Bereits im November 2019 hatte Noch-VDA-Präsident Bernhard Mattes angekündigt, die IAA soll von einer reinen Autoshow zu einer Mobilitätsplattform werden. „Sie wird auch raus aus den Messehallen und in die Städte gehen“, ergänzte Mattes. „Sie wird direkt zu den Menschen kommen, die außerhalb von Messehallen und -gelände neueste Fahrzeuge, neueste Technologie und Mobilitätskonzepte erleben und ausprobieren können.“ Neben dem neuen Konzept sei für den VDA auch ein neuer Standort denkbar.

Entscheidung fällt in den nächsten Wochen

Entsprechend haben am 23. und 24. Januar 2020 Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart dem VDA und VDA-Mitgliedsunternehmen ihre jeweiligen Konzepte für die IAA 2021 präsentiert. Am Mittwoch (29.1.2020) hat der Autoverband eine Entscheidung nach der Auswertung aller Konzepte getroffen. Mit den Städten Berlin, Hamburg und München werden weitere Gespräche geführt und konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen. Eine Entscheidung welche Stadt die IAA 2021 ausrichten wird, fällt nach Angaben des VDA in den nächsten Wochen. Lesen Sie hier, wie sich auto motor und sport die IAA der Zukunft vorstellt.

Mit der Entscheidung ist klar, dass nicht nur Frankfurt am Main nach über 70 Jahren die IAA verliert, sondern auch Köln, Stuttgart und Hannover nicht zum Zuge kommen.