Jaguar Land Rover: Elektromodelle kommen später

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) muss die geplante Markteinführung der elektrischen Range-Rover-Modelle sowie der kommenden elektrischen Jaguar-Modelle nach hinten verschieben. Wie die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, benötigt JLR mehr Zeit, um die Autos vor dem Marktstart zu testen. Zudem möchte der Autobauer noch abwarten, wie sich der Markt für Elektroautos entwickelt. "The Guardian" bezieht sich dabei auf die Aussagen von zwei Personen, die mit der Produktionsplanung von JLR vertraut sind.

Marktstarttermine verschoben

Der Range Rover Electric, das erste vollelektrische Modell der Marke (siehe Fotoshow und Video), sollte ursprünglich bereits ab Ende dieses Jahres an die ersten Kunden übergeben werden. Die Auslieferungen verzögern sich jetzt aber um einige Monate, der Marktstart rutscht ins Jahr 2026. Der Produktionsbeginn einer neuen Elektroversion des Range Rover Velar war für April 2026 geplant, könne sich aber laut "The Guardian" ebenfalls verzögern. Ein weiteres elektrisches Modell unter dem Label Defender könne womöglich im ersten Quartal 2027 in Produktion gehen.