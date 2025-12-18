Jeep Wrangler: Geht der Weihnachtspulli-Look auch wieder ab?

Dass Mopar, die Werkstuning- und Zubehörsparte des Stellantis-Konzerns, zur Weihnachtszeit ein spezielles Sortiment auflegt, ist nichts Neues. Doch ein Weihnachtspulli-Set für ein komplettes Auto sticht selbst im an Verrücktheiten gewiss nicht armen Portfolio der US-Amerikaner heraus. Denn genau dieses spezielle Design-Vorhaben lässt sich nun mit dem Jeep Wrangler umsetzen.

Weihnachts-Look für 551 Euro In seinen Niederlassungen und in seinem Online-Shop bietet Mopar aktuell ein Produkt namens "Jeep Wrangler Ugly Sweater Trail Armor" an. Es stammt vom Anbieter MEK Magnet und hüllt die viertürigen Modellvarianten des Geländewagens sowie dessen Pick-up-Ableger Gladiator in einen Look, wie er für die seit einigen Jahren so angesagten Weihnachtspullis (die im Englischen "Ugly Sweater" genannt werden) typisch ist. Kostenpunkt: 648 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 551 Euro) für die Wrangler-Variante und 818 Dollar (fast 696 Euro) für die Gladiator-Version.

Doch Moment: Muss man dann auch den Rest des Jahres im Weihnachts-Outfit herumfahren, nur um in der Adventszeit das eigene Auto etwas zu schmücken? Die klare Antwort heißt glücklicherweise: Nein, muss man nicht! MEK Magnet adaptiert hier nämlich ein Zubehör, das in anderem Design gerne von Jeep-Fahrerinnen und -Fahrern angewendet wird, die mit ihren Autos oft ins Gelände fahren – und das die Karosserien der Offroader dort vor Beschädigungen schützt.

Das Material der Trail-Armor-Serie (wörtlich übersetzt: Pfad-Panzerung) ist nicht etwa magnetisch, wie es der Firmenname vermuten lässt. Es handelt sich dabei um ein stoß- und kratzsicheres Material auf Basis von Harz, das abseits befestigter Straßen vor Beschädigungen durch Büsche, Äste, Steinschläge oder Ähnliches schützt. Auf der Rückseite befindet sich ein Gel, das die Matten an der Karosserie haften lässt. MEK Magnet nennt diese Kombination "Nano Hold Technology".

Jederzeit abnehm- und wiederverwendbar Das System verliert jedoch mit der Zeit seine Haftkraft, weshalb man es MEK Magnet zufolge sowieso hin und wieder abnehmen und mit reinem Wasser abwaschen sollte. Werden die Matten daraufhin an der Luft getrocknet, sollen sie danach wieder wie neu sein. Laut Hersteller lässt sich der Trail-Armor-Schutz bis zu 200 mal wiederverwenden. Ihn elf Monate im Jahr einzulagern, um den eigenen Jeep dann in der Adventszeit im Weihnachtspulli-Look erstrahlen zu lassen, ist natürlich ebenso möglich.

Es gibt allerdings auch Einschränkungen, die die Weihnachtstauglichkeit des "Jeep Wrangler Ugly Sweater Trail Armor"-Zubehörs infragestellen. So weist MEK Magnet darauf hin, dass die Hafttechnologie nicht für Temperaturen unterhalb von 15 Grad Fahrenheit (- 9,4 Grad Celsius) ausgelegt sind. Außerdem sollten die Matten nicht bei Eisregen, schmelzendem Schnee oder nassem Matsch verwendet werden. Wer Weihnachten in höheren und/oder kälteren Lagen verbringen möchte, sollte auf den Weihnachtspulli-Look also besser verzichten – zumindest beim Auto.