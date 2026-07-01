Jeep Wrangler/Gladiator-Rückruf: Motorkontrollleuchte falsch verdrahtet

Wie aus einer Meldung des Kraftfahrt Bundesamts (KBA) hervorgeht, muss der Autobauer Jeep weltweit 122.850 Fahrzeuge der Baureihen Wrangler und Gladiator zurückrufen. An den Fahrzeugen aus dem Bauzeitraum Oktober 2017 bis Juni 2022 kann die Funktion der Motorkontrollleuchte mit der Funktion der Laderaum- beziehungsweise Ladebettkontrollleuchte vertauscht sein. In Folge können abgasrelevante Fehler nicht wie vorgeschrieben angezeigt werden.

Kofferraum auf, Motorkontrollleuchte an Dafür wird jedes Mal, wenn der Laderaum oder die Ladebordwand geöffnet wird, die Motorkontrollleuchte aktiviert. In Deutschland sind von diesem Rückruf 4.088 Autos mit Kombiinstrumenten in den Größen 3,5 und 7 Zoll betroffen.

Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Auto in die Werkstatt gebeten. Dort wird dann eine neue Softwareversion für das Kombiinstrument aufgespielt, die die richtige Kontrollleuchten-Zuordnung herstellt. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind laut der KBA-Mitteilung bislang nicht bekannt.

Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 16701R, Jeep selbst hat für die Rückrufaktion den Code 16C vergeben.