Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Sicherheit

Rückruf Hyundai Inster: Auslaufendes Kühlmittel kann zu einem Brand führen

Rückruf Hyundai Inster
Auslaufendes Kühlmittel kann zu einem Brand führen

Kaum ist der neue Hyundai Inster auf dem Markt, muss der Elektro-Kleinwagen bereits für einen großen Rückruf in die Werkstatt. Weltweit sind rund 40.045 Fahrzeuge wegen Brandgefahr durch ein defektes Ventil betroffen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.07.2026
Als Favorit speichern
Hyundai Inster Modelljahr 2025
Foto: Hyundai

14.610 der Fahrzeuge sind in Deutschland gemeldet. Ursache für den Rückruf ist eine mögliche Beschädigung im Inneren eines 3-Wege-Ventils des Thermomanagementsystems. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann dies zum Austritt von Kühlmittel führen. Gelangt die Flüssigkeit auf elektrische Bauteile, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der letztlich ein Feuer auslösen kann. Betroffen sind Fahrzeuge des Modells Inster aus dem Produktionszeitraum vom 14. Februar 2024 bis zum 14. April 2026. Die Aktion wird vom KBA unter der Referenznummer 16829R überwacht.

Austausch des Ventils in der Werkstatt

Als Abhilfemaßnahme ist der Austausch des 3-Wege-Ventils gegen ein optimiertes Bauteil vorgesehen. Die Reparatur wird in der Vertragswerkstatt durchgeführt. Dem KBA sind nach aktuellem Stand keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Mangel bekannt. auto motor und sport hat dazu beim Hersteller direkt nachgefragt und bislang keine Antwort erhalten.

Die betroffenen Fahrzeughalter werden von Hyundai direkt angeschrieben, sobald das KBA die Halterdaten zur Verfügung gestellt hat. Nach Erhalt des Schreibens sollten sie umgehend einen Termin mit einer Hyundai-Vertragswerkstatt vereinbaren. Für die Kommunikation mit der Werkstatt ist der Hersteller-Rückrufcode 61D127 relevant.

Hyundai Inster

Der Inster ist ein Elektro-Kleinwagen, der im Dezember 2024 in Deutschland auf den Markt kam. Zum neuen Modelljahr 2025 spendieren die Koreaner ihm bereits eine erste Modellpflege. Dabei hat Hyundai offenbar auf das Feedback der Kunden gehört und bringt vor allem mehr Farbe ins Spiel. Neu im Programm sind die Lackierungen Sienna Orange und Tomboy Khaki.

Auch bei der Ausstattung sortiert Hyundai die Optionen neu. So werden verschiedene Extras nun in logischen Paketen gebündelt, wie etwa einem LED-Paket oder einem Technik-Paket, das praktische Funktionen wie die externe Stromversorgung (V2L) enthält. An der Technik und den Preisen ändert sich hingegen nichts. Der Einstiegspreis liegt weiterhin bei 23.900 Euro, und es stehen nach wie vor zwei Leistungsstufen mit 97 oder 115 PS zur Wahl.

Fazit

Mehr zum Thema Rückrufaktion