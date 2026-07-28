Rückruf Hyundai Inster: Auslaufendes Kühlmittel kann zu einem Brand führen

14.610 der Fahrzeuge sind in Deutschland gemeldet. Ursache für den Rückruf ist eine mögliche Beschädigung im Inneren eines 3-Wege-Ventils des Thermomanagementsystems. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann dies zum Austritt von Kühlmittel führen. Gelangt die Flüssigkeit auf elektrische Bauteile, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der letztlich ein Feuer auslösen kann. Betroffen sind Fahrzeuge des Modells Inster aus dem Produktionszeitraum vom 14. Februar 2024 bis zum 14. April 2026. Die Aktion wird vom KBA unter der Referenznummer 16829R überwacht.

Austausch des Ventils in der Werkstatt Als Abhilfemaßnahme ist der Austausch des 3-Wege-Ventils gegen ein optimiertes Bauteil vorgesehen. Die Reparatur wird in der Vertragswerkstatt durchgeführt. Dem KBA sind nach aktuellem Stand keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Mangel bekannt. auto motor und sport hat dazu beim Hersteller direkt nachgefragt und bislang keine Antwort erhalten.

Die betroffenen Fahrzeughalter werden von Hyundai direkt angeschrieben, sobald das KBA die Halterdaten zur Verfügung gestellt hat. Nach Erhalt des Schreibens sollten sie umgehend einen Termin mit einer Hyundai-Vertragswerkstatt vereinbaren. Für die Kommunikation mit der Werkstatt ist der Hersteller-Rückrufcode 61D127 relevant.

Hyundai Inster Der Inster ist ein Elektro-Kleinwagen, der im Dezember 2024 in Deutschland auf den Markt kam. Zum neuen Modelljahr 2025 spendieren die Koreaner ihm bereits eine erste Modellpflege. Dabei hat Hyundai offenbar auf das Feedback der Kunden gehört und bringt vor allem mehr Farbe ins Spiel. Neu im Programm sind die Lackierungen Sienna Orange und Tomboy Khaki.

Auch bei der Ausstattung sortiert Hyundai die Optionen neu. So werden verschiedene Extras nun in logischen Paketen gebündelt, wie etwa einem LED-Paket oder einem Technik-Paket, das praktische Funktionen wie die externe Stromversorgung (V2L) enthält. An der Technik und den Preisen ändert sich hingegen nichts. Der Einstiegspreis liegt weiterhin bei 23.900 Euro, und es stehen nach wie vor zwei Leistungsstufen mit 97 oder 115 PS zur Wahl.