Ligier-Rückruf: Microcar kann brennen

Wie das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) mitteilt, kann durch ein Schmiermittelleck die Getriebewelle überhitzen und brechen, es besteht Brandgefahr. Die Rückruf-Information der EU liefert mehr Details. Zu einem Brand kann es unter Umständen kommen, wenn die gebrochene Welle mit der ölgetränkten Schalldämmung unterhalb des Getriebes in Kontakt kommt. Das KBA spricht in diesem Zusammenhang von vier bekannt gewordenen Feldvorfällen, wobei offen bleibt, ob es sich dabei tatsächlich um Brandfälle handelt.