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Brandgefahr bei Mercedes-Trucks: Actros und Arocs müssen in die Werkstätten

Brandgefahr bei Mercedes-Trucks
Actros und Arocs müssen in die Werkstätten

Mercedes-Benz Trucks startet eine Rückrufaktion für weltweit mehr als 131.000 Lastwagen. Grund ist ein möglicher Defekt an einem Batterie-Chip, der im ungünstigsten Fall zu einer starken Wärmeentwicklung führen kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.07.2026
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Mercedes-Benz Trucks Actros
Foto: Mercedes

Daimler Truck hat eine Rückrufaktion für weltweit 131.095 Lastwagen der Marke Mercedes-Benz Trucks eingeleitet. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sind in Deutschland 27.084 Fahrzeuge betroffen. Der Rückruf wird vom KBA unter der Referenznummer 16569R überwacht.

Betroffen sind die Baureihen Actros, Arocs und eActros aus dem Produktionszeitraum vom 31. März 2021 bis zum 31. Oktober 2025. Nach den Angaben des KBA betrifft die Maßnahme den Actros der Baureihe 963, den Arocs der Baureihe 964 mit Integralheck sowie den eActros 300 und eActros 400 mit AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat). Der herstellerinterne Rückrufcode lautet AGM-BATT.

AGM-Batterie betroffen

Auslöser der Rückrufaktion ist ein möglicher Mangel an einem ACE-Chip an der Batterie. Nach Angaben von Daimler Truck wird dieser Chip beim Zulieferer mit Kunstharz versiegelt. In Einzelfällen soll diese Versiegelung nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden sein. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und Korrosion an den elektrischen Kontakten verursachen.

Laut der Mangelbeschreibung des KBA kann die Korrosion zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen. Im ungünstigsten Fall besteht die Möglichkeit einer Brandentwicklung. Als Abhilfemaßnahme wird in den Werkstätten der ACE-Chip an der Batterie abgeklemmt.

Nach Angaben des Herstellers sind bislang lediglich einzelne Vorkommnisse im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt bekannt geworden. Personen- oder Sachschäden wurden weder Daimler Truck noch dem Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet.

Fahrzeughalter betroffener Modelle erhalten die Informationen zur Rückrufmaßnahme über den Hersteller beziehungsweise die zuständigen Vertragswerkstätten. Weitere Auskünfte können unter Angabe des Rückrufcodes AGM-BATT bei Mercedes-Benz Trucks eingeholt werden.

Fazit

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