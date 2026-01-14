Kehrtwende bei Hyundai-Tochter Genesis: Künftig wieder Verbrenner in Europa

Genesis beschränke sich nicht mehr "auf vollelektrische Antriebe, wir werden auch wieder nicht elektrische Antriebe im Genesis-Portfolio haben", kündigt der Entwicklungsvorstand der Hyundai Group, Manfred Harrer, im Gespräch mit auto motor und sport an. Anbieten wolle Genesis "Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mit vier und sechs Zylindern sowie Hybridantriebe", so Harrer. Das gelte für ganz Europa. "Wir investieren massiv in neue, effiziente Verbrennungsmotoren, in moderne Hybrid-Technologie, auch in Range-Extender-Lösungen, die Letztgenannten aber eher nicht im Performance-Bereich. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an den nächsten beiden Magma-Varianten, sowohl als Hybrid und auch als Verbrenner." Auch das Concept Car Wingback (siehe Galerie) trägt einen Verbrennern im Bug.
Selbst Diesel-Modelle will Hyundai weiterentwickeln und verkaufen, allerdings nicht in Europa. "Weltweit sehen wir zwar noch Einsatzmöglichkeiten für den Diesel, speziell für den Vierzylinder, doch für strategische Märkte wie Europa haben wir uns durch stetig strenger werdende Emissionsvorgaben davon verabschiedet und setzen hier voll auf die Elektrifizierung und Hybridisierung von Benzinern", erklärt Harrer. In anderen Märkten werde man weiterhin Diesel-Modelle anbieten.
