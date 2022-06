Keine neue Wallbox-Förderung für Privatpersonen Regierung macht Rückzieher

Mit der Förderung privater Ladestationen für Elektroautos hatte das Verkehrsministerium zwischen Ende 2020 und Ende 2021 einen wahren Publikumsrenner an den Start gebracht. Klar, denn für viele Autofahrer steht und fällt die Anschaffung eines Elektroautos mit dem Vorhandensein einer eigenen Lade-Möglichkeit. Kurz nach Amtsantritt stellte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Neuauflage des Subventions-Erfolgsmodells in Aussicht, auf das viele E-Auto-Fahrer sehnlich warten. Jetzt ist die Wallboxförderung aber wieder vom Tisch, denn die Bundesregierung erteile der Neuauflage auf Anfrage des Parlaments eine Absage.

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe im März machte Minister Wissing die Andeutung zur Neuauflage der Wallbox-Subvention. Eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern und dazu eine Wallbox für Elektroautos seien denkbar, so der Politiker. Ein konkreter Zeitraum für die Umsetzung einer solchen Maßnahme wurde allerdings nicht genannt. Auch ob die Subvention eines Ladepunktes an die Installation von Photovoltaik gekoppelt sein soll war damals nicht klar.

Mehrfach nachgelegt

"Bitte keine Anträge mehr stellen – die Fördermittel sind erschöpft", heißt es aktuell noch auf der Seite der KfW Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Seit dem 24. November 2020 förderte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den Kauf und die Installation einer privaten Ladestation in Höhe von 900 Euro. Rein rechnerisch wurden über 888.888 Ladepunkte gefördert (Stand Oktober 2021), Ende Mai waren es noch insgesamt 431.032 Anträge für 525.044 private Ladepunkte. Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat bekanntgegeben, dass der Fördertopf von insgesamt 800 Millionen Euro leer ist. Laufende Anträge werden allerdings noch abgearbeitet. Was passiert, wenn die KfW-Bank doch ablehnt, erfahren Sie HIER.

Mehrfach stockte das Verkehrsministerium bereits den Wallbox-Fördertopf auf. Im Februar 2021 überstiegen die Anträge die 200-Millionen-Euro-Marke um 14 Millionen Euro. Das Ministerium reagierte und hob die zur Verfügung stehenden Mittel auf 300 Millionen Euro an. Noch im selben Monat sprengten die Anträge auch diese Grenze. Das Ministerium von Andreas Scheuer legte weitere 100 Millionen Euro nach. Damit waren also insgesamt 400 Millionen Euro im Wallbox-Topf. Vor dem Hintergrund, dass durchschnittlich 2.500 Förderanträge pro Tag eingehen, war allerdings abzusehen, dass es auch dabei nicht bleiben würde. Mit einer erneuten Finanzspritze von 100 Millionen Euro standen für die privaten Wallboxen eine halbe Milliarde Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Zum Ende der Maßnahme flossen insgesamt 800.000 Millionen Euro an die Antragssteller.

Die Kirche bekommt nichts

Wer den Wallbox-Zuschuss stellen darf, ist in bestem Amtsdeutsch formuliert: "Träger von Investitionsmaßnahmen zur Errichtung einer Ladestation für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden". Träger von Investitionsmaßnahmen sind zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und Bauträger. Nicht antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften, rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Kirchen.

Hersteller Betragen die Gesamtkosten des Vorhabens weniger als 900 Euro, gibt es keinen Zuschuss.

Das wird gefördert

Der Bund fördert den Erwerb und die Errichtung einer fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation inklusive des elektrischen Anschlusses (Netzanschluss) sowie damit verbundene notwendige Nebenarbeiten an Stellplätzen von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland, wenn unter anderem:

die Ladestation über eine Normalladeleistung von 11 kW verfügt,

der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt,

die Ladestation intelligent und steuerbar ist

So läuft die Förderung ab

Die Förderung erfolgt durch einen Investitionszuschuss, den der Bund nach Abschluss des Vorhabens auf das Bankkonto des Geförderten überweist. Der Zuschuss beträgt pauschal 900 Euro pro Ladepunkt. Unterschreiten die Gesamtkosten des Vorhabens den Zuschussbetrag, gewährt der Bund keine Förderung. Anders herum formuliert: Betragen die Gesamtkosten mindestens 900 Euro, zahlt der Steuerzahler die beantragten 900 Euro. Der Zuschuss wird bei der KfW über das Zuschussportal beantragt. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten können Kosten für folgende Leistungen berücksichtigt werden:

Ladestation

Energiemanagementsystem/Lademanagementsystem zur Steuerung von Ladestationen

Elektrischer Anschluss (Netzanschluss)

Notwendige Elektroinstallationsarbeiten (zum Beispiel Erdarbeiten)

So berechnet sich Ihr Zuschuss Anzahl Ladepunkte Schwellenwert Gesamtkosten Gesamtzuschuss 1 900 EUR z. B. 700 EUR 0 1 900 EUR mind. 900 EUR 900 EUR 2 1.800 EUR z. B. 1.500 EUR 900 EUR 2 1.800 EUR mind. 1.800 EUR 1.800 EUR 3 2.700 EUR z. B. 2.100 EUR 1.800 EUR 3 2.700 EUR mind. 2.700 EUR 2.700 EUR ...

Aktuelle Informationen zur möglichen Wiederauflage der Förderung und zum Antragsverfahren finden Sie unter www.kfw.de/440.

Liste der geförderten Ladestationen Hersteller Modell ABB EVLunic Pro S * ABB EVLunic Pro M * ABB Terra AC Wallbox * ABL eMH1 * ABL eMH2 * ABL eMH3 * ABL eMC2 * ABL eMC3 * Alfen EVE Single Pro-Line * Alfen EVE Double Pro-Line * Autoaid Intelligent Wallbox 11 kW Car-go-electric comfort * Car-go-electric comfort pro * Cfos Software Cfos SoftwarecFos Power Brain 11kW Chargehere SingleCharger Chargehere TwinCharger Chargepoint CP4100 * Chargepoint CP4300 * Circontrol WB Enext Park T * Circontrol WB EVOLVE SMART T * Circontrol WB EVOLVE Smart T one * Circontrol WBM-SMART-TRI * Circontrol WB2M-SMART-TRI * Circontrol WBMC-SMART-TRI * Compleo CS Advanced Solo 2.0 * Compleo CS Advanced * Compleo CS Highline * Cupra CUPRA Charger Connect Cupra CUPRA Charger Pro E3/DC Wallbox Easy Connect * Easee Home * Easee Charge * Ebee Ladepunkt Berlin 11kW Ebee Ladepunkt Berlin 22kW * Ecotap Homebox LMR 3x16A * Ecotap WG2 LMR * Enel X JuiceBox 2.01 * Enel X JuiceBox 3.0 * Ensto EVB1xx * Ensto EVB2xx * EVBox ELVI 11kW GSM und/oder Wlan EVBox BusinessLine 11 kW WLAN und/oder GSM Ford Connected Wallbox 11 kW Garo GLB-B-DCM-T211 Garo GLB-B-DCM-T222 * Garo GLB-C-DCM-T211 Garo GLB-C-DCM-T222 * Go-e go-eCharger HOMEfix * GSAB 36P1700 GSAB 22.00.1P21ez-emobBe * GSAB Baur.40W * GSAB Baur.43W * Heidelberger Druckmaschinen Wallbox Energy Control 11 kW Hesotec electrify eBox wr30-R Base 11 kW Hesotec electrify eBox wr30-R Base 22 kW * Hesotec electrify eBox wr30-R Smart 11 kW Hesotec electrify eBox wr30-R Smart 22 kW * Hesotec electrify eBox wr30-L Base 11 kW Hesotec electrify eBox wr30-L Base 22 kW * Hesotec electrify eBox wr30-L Smart 11 kW Hesotec electrify eBox wr30-L Smart 22 kW * Hesotec electrify eBox sr10 Base 11 kW Hesotec electrify eBox sr10 Base 22 kW * Hesotec electrify eBox sr10 Smart 11 kW Hesotec electrify eBox sr10 Smart 22 kW * Hesotec electrify eSat r10 Base 11 kW Hesotec electrify eSat r10 Base 22 kW * Hesotec electrify eSat r10 Smart 11 kW Hesotec electrify eSat r10 Smart 22 kW * Hesotec electrify eSat r20 Base 11 kW Hesotec electrify eSat r20 Base 22 kW * Hesotec electrify eSat r20 Smart 11 kW Hesotec electrify eSat r20 Smart 22 kW * Homecharge HC 11 L Homecharge HC 11 S Hycube Hycube.Drive 11kW Innogy eBox smart * Innogy eBox professional * Innogy eBox touch * Juice Technology Juice Charger * Keba P30 X-Serie * Keba P30 C-Serie * Mahle chargeBIG Ladesystem * Mennekes AMEDIO Professional * Mennekes AMEDIO Professional+ * Mennekes AMTRON Xtra * Mennekes AMTRON Premium * Mennekes AMTRON Professional * myenergi Zappi HUB * myenergi Zyppi HARVI * My-Wallbox My-Wallbox Neoom Boxx * Neoom Boogie * NewMotion Home Advanced 2.1 * NewMotion Home Advanced VIEW * NewMotion Business Pro 2.1 * NewMotion Business Pro View * OpenWB openWB series 2 * PSA PSA WALLBOX 3P 16A 11KW SMART PSA PSA WALLBOX 3P 32A 22KW SMART * Scapo Comfort 11 KW Ladestation Schneider electric EVLink Smart Wallbox G4 * Schneider electric EVLink Parkplatz 2 * Seat SEAT Charger Connect Seat SEAT Charger Pro Sedlbauer SlimBox-Pro * ShortCutSolutions EVA pronet stationär Skoda ŠKODA iV Charger Connect Skoda ŠKODA iV Charger Connect+ SMA Solar Technology SMA EV Charger 22 Sonnen sonnenCharger * Stöhr Wall Boxen der 93000095SSLLPWH - Reihe * Volkswagen ID.Charger Connect Volkswagen ID.Charger Pro Wallbe Eco * Wallbe Pro * Wallbe Pro Plus * Wallbe P3 * Wallbe LUX Wallbe LUX Smart Wallbox Chargers Pulsar * Wallbox Chargers Pulsar Plus (11 kW oder 22 kW) * Wallbox Chargers Commander 2 (11 kW oder 22 kW) * Wallbox Chargers Copper SB * Walther-Werke smartEVO 11 Walther-Werke smartEVO 22 * Walther-Werke smartEVO PRO 11 Walther-Werke smartEVO PRO 22 * Webasto Webasto Live * Weidmüller Mobility Concepts AC-Wallbox Business * Wirelane Light & Charge * Wirelane Nano *Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt.

Fazit

900 Euro Zuschuss für die Installation einer Wallbox – zur Förderung der Elektromobilität ist das eine sinnvolle Sache. Insbesondere in Kombination mit der Gesetzesänderung, die das Installieren von Wallboxen in Häusern mit mehreren Eigentümern erheblich erleichtert, da die anderen Eigentümer einen Installationsantrag nicht mehr mit nur einer Stimme ablehnen können. Selbst wer sich vorstellen kann, erst in ein paar Jahren ein Elektroauto zu kaufen, konnte zuschlagen und sich somit ein bisschen Steuergeld zurückholen – der Besitz eines solchen Autos zählte nämlich nicht zu den Fördervoraussetzungen.

Trotz Andeutung von Verkehrsminister Wissing zur Neuauflage der Wallbox-Förderung, erteilt die Bundesregierung dem Thema jetzt eine Abfuhr. Wer künftig eine Wallbox will, muss die Kosten komplett selbst tragen.