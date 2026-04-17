2026/2027 sucht nämlich die Bundeswehr wieder tausende Azubis für technische Berufe. Der Bedarf ist hoch, die Plätze sind da. Und der Unterschied zwischen zwei Wegen, die beide zum selben Abschluss führen, ist größer als die meisten erwarten.Zwei Wege, ein AbschlussDie Bundeswehr bildet zum Beispiel Kfz-Mechatroniker auf zwei grundlegend verschiedene Arten aus.Weg 1: Zivile AusbildungGanz normales Ausbildungsverhältnis im öffentlichen Dienst. Keine Uniform, keine Verpflichtung als Soldat. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) – und gilt für alle zivilen Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr gleichermaßen, egal ob Kfz-Mechatroniker, Elektroniker für Geräte und Systeme oder Land- und Baumaschinenmechatroniker. Der Vorteil, diese Löhne sind höher als in der freien Wirtschaft.Weg 2: Militärische Laufbahn Hier beginnt die Ausbildung kombiniert mit einer Verpflichtung als Soldat. Kein Azubi-Gehalt, sondern direkt eine Besoldung – von Anfang an.Typische Größenordnung im Einstieg: rund 2.000 bis 2.400 € brutto monatlich, dazu kommen Unterkunft und Verpflegung. Mit steigender Dienstzeit und Qualifikation geht das Einkommen weiter nach oben.Der Unterschied im ersten Jahr: bis zu 1.200 € mehr pro Monat – bei gleichem Abschluss am Ende.\n\t\t\t,\n\t\tDie drei Kernberufe – und was dahinterstecktAlle Ausbildungen laufen dual: Berufsschule und Praxis wechseln sich ab, Azubis arbeiten früh an echten Fahrzeugen und Systemen, nicht an Übungsobjekten. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel dreieinhalb Jahre.Kfz-Mechatroniker: Hier geht es nicht um Serienfahrzeuge aus dem Autohaus. Im Mittelpunkt stehen schwere Lkw, Transporter, Geländefahrzeuge und Spezialfahrzeuge mit komplexen Aufbauten. Wer sich für Fahrzeugtechnik interessiert, arbeitet hier an einer deutlich breiteren Palette als in den meisten zivilen Betrieben.Nutzfahrzeug- und Baumaschinentechnik: Größer, schwerer, technisch aufwendiger. In diesem Bereich stehen Hydraulik, Druckluftsysteme und leistungsstarke Motoren im Vordergrund. Viele Systeme der Bundeswehr fallen in diese Kategorie – der Bedarf an Fachkräften ist entsprechend konstant hoch.\n\t\t\t,\n\t\tElektroniker für Geräte und Systeme: Dieser Beruf gewinnt stetig an Bedeutung. Fahrzeuge und militärische Systeme sind zunehmend vernetzt und digitalisiert – Steuergeräte, Kommunikationstechnik und Sensorik müssen gewartet, geprüft und instand gehalten werden. Wer sich eher für die digitale Seite der Technik interessiert als für Schraubenschlüssel, ist hier besser aufgehoben.Welcher Weg passt zu mir?Die zivile Ausbildung ist die richtige Wahl, wenn:du dich nicht mehrere Jahre binden möchtestdu dir offenhalten willst, danach in die freie Wirtschaft zu wechselndu eine klassische Lehre suchst, aber mit besseren Konditionen als in vielen BetriebenDie militärische Laufbahn ergibt Sinn, wenn:du von Anfang an deutlich mehr verdienen willstdu eine Struktur und klare Perspektive schätztdu dir vorstellen kannst, für mehrere Jahre dabei zu bleibendu neben der Technik auch den Soldatenberuf interessant findestDer entscheidende Punkt ist die Verpflichtung. Wer den militärischen Weg wählt, bleibt für die vereinbarte Zeit – daran führt kein Weg vorbei. Wer das akzeptiert, bekommt dafür ein Einstiegsgehalt, das in keiner zivilen Kfz-Ausbildung erreichbar ist.\n\t\t\t,\n\t\tWas danach kommtBeide Wege führen zu einem vollständig anerkannten Berufsabschluss. Wer zivil ausgebildet wurde, kann danach überall in der Branche arbeiten oder bei der Bundeswehr bleiben.Wer militärisch ausgebildet wurde, bleibt zunächst im Dienst – hat danach aber ebenfalls gute Karten auf dem Arbeitsmarkt. Zusätzlich werden Weiterbildungen gefördert: Meister, Techniker, weiterführende Qualifikationen. Das wird aktiv unterstützt, nicht nur theoretisch angeboten.\n\t\t\t,\n\t\tBewerbungBeide Wege laufen über das zentrale Karriereportal der Bundeswehr. Für die zivile Ausbildung ist das Verfahren ähnlich wie bei anderen großen Arbeitgebern. Für die militärische Laufbahn kommt ein Eignungstest hinzu, der schulische Leistungen, körperliche Fitness und persönliche Eignung prüft.Der Einstieg ist in beiden Fällen mit einem Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife möglich, entscheidend ist vor allem technisches Interesse.Gibt es noch für 2026 Stellen?Grundsätzlich ist eine Bewerbung für den Ausbildungsstart im August oder September 2026 noch möglich, allerdings wird es inzwischen deutlich enger. Viele Plätze werden bei der Bundeswehr früh vergeben, oft bereits im Herbst oder Winter des Vorjahres. Gerade technische Berufe wie Kfz-Mechatroniker sind stark nachgefragt und entsprechend schnell besetzt. Je nach Standort und Beruf gibt es zwar noch Restplätze, diese sind aber begrenzt.\n\t\t\t,\n\t\tDie Chancen hängen jetzt stark von der eigenen Flexibilität ab. Für zivile Ausbildungen sind noch vereinzelt Plätze verfügbar, vor allem wenn man beim Einsatzort offen ist. In der militärischen Laufbahn ist der Einstieg teilweise flexibler, da es mehrere Einstellungstermine gibt, das Auswahlverfahren kann aber mehrere Wochen dauern. Wer sich jetzt bewirbt, sollte die Unterlagen vollständig vorbereiten und schnell handeln. Gute Chancen bestehen vor allem dann, wenn man sich nicht auf einen bestimmten Standort festlegt. Schwieriger wird es, wenn ein sehr beliebter Beruf oder ein fester Wunschort im Fokus steht.\n\t\t\t,\n\t\t