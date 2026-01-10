Kopfhörer am Steuer: Was erlaubt ist – und was nicht.

Ein generelles Verbot für Kopfhörer beim Autofahren gibt es in Deutschland nicht. Die StVO verbietet weder In-Ear- noch Over-Ear-Kopfhörer oder Headsets ausdrücklich. Entscheidend ist vielmehr, ob der Fahrer trotz Kopfhörern alle relevanten Verkehrsgeräusche wahrnehmen kann. Problematisch wird es also vor allem bei hoher Lautstärke oder aktivem Noise Cancelling. Letzteres filtert gezielt Umgebungsgeräusche heraus – genau das, was im Straßenverkehr wichtig ist.

Die Rechtsgrundlage liefert § 23 Absatz 1 StVO. Dort heißt es, dass Sicht und Gehör des Fahrers nicht durch Geräte beeinträchtigt werden dürfen. Wer also Martinshorn, Hupen oder andere Warnsignale überhört, bewegt sich rechtlich auf dünnem Eis.

Welche Strafen drohen? Gelingt der Nachweis, dass ein Fahrer wegen zu lauter Kopfhörer Verkehrsgeräusche nicht wahrgenommen hat, droht in der Regel ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro. Deutlich schwerer wiegen die möglichen Folgen bei einem Unfall: Behörden und Gerichte können das Tragen von Kopfhörern als mitursächlich werten, was zu Mitschuld und erheblichen Problemen mit der Versicherung führen kann.

Einordnung: Wenn selbst Gehörlose Auto fahren dürfen Der ADAC spricht bei Nutzung von Kopfhörern im Auto von einer künstlichen Schwerhörigkeit. Von Natur aus schwerhörige oder gehörlose Menschen dürfen in Deutschland Auto ebenfalls fahren, selbst bei einem Hörverlust von 60 Prozent oder mehr – sofern keine weiteren gravierenden Einschränkungen vorliegen, wie beispielsweise starke Sehstörungen.

Der Gesetzgeber begründet das klar: Der Sehsinn ist für die Fahrsicherheit deutlich wichtiger als das Hörvermögen. Zudem gibt es keine Hinweise darauf, dass gehörlose Fahrer häufiger in Unfälle verwickelt sind. Schwerhörige mit Hörgerät sollten dies allerdings unbedingt im Auto nutzen. Gehörlöse Fahrer sind es gewöhnt, im Straßenverkehr überdurchschnittlich aufmerksam zu sein.

Serhii Prystupa Over-Ear-Kopfhörer auf einem Autositz: Grundsätzlich dürfen Autofahrer am Steuer jede Art von Kopfhörern nutzen - allerdings müssen sie weiterhin wichtige Umgebungsgeräusche wie Martinshörner oder Hupen wahrnehmen können. Active Noise Cancelling sollte deaktiviert sein.

Praktische Tipps für Autofahrer Lautstärke so einstellen, dass Außengeräusche klar hörbar bleiben

bleiben Active Noise Cancelling im Auto deaktivieren

im Auto deaktivieren Telefonate kurz halten und Ablenkung vermeiden

Bei langen Fahrten Pausen einlegen, um die Wahrnehmung frisch zu halten