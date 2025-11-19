Kraftstoffleitungs-Rückruf für Mazda MX-5 (ND): Heizen Sie nicht mit Ihrem MX-5

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt die Aktion unter der Referenznummer AS025A. Nach Angaben von Mazda kann es bei bestimmten MX-5 -Fahrzeugen unter extremen Betriebsbedingungen zu Resonanzerscheinungen an der Kraftstoffleitung kommen. Betroffen sind Situationen, in denen der 1,5-Liter-Motor über längere Zeiträume mit sehr hohen Drehzahlen betrieben wird – konkret über etwa 6.800/min. über mehrere Stunden, wie es etwa bei Motorsportveranstaltungen vorkommen kann.

Diese Resonanz kann im Einzelfall zu Rissbildungen im Kraftstoffrohr führen, wodurch Kraftstoff austreten könnte. Im Kundenschreiben heißt es: "Ein solcher Kraftstoffaustritt kann zu einem Ausfall des Motors und zu einem erhöhten Brandrisiko führen." Laut Mazda sind bislang keine entsprechenden Fälle in Europa bekannt. Der Hersteller betont, dass die Problematik ausschließlich bei hoher Dauerbelastung auftreten kann und im Alltagsbetrieb nicht zu erwarten ist.

Knapp 6.000 MX-5 betroffen In Deutschland sind 5.941 Fahrzeuge betroffen, europaweit insgesamt 20.763. Der Rückruf betrifft Fahrzeuge, die zwischen dem 14. Mai 2015 und dem 28. April 2018 produziert wurden.

Die Abhilfemaßnahme sieht den Austausch der Kraftstoffleitung gegen ein modifiziertes Bauteil vor. Der Eingriff dauert laut Mazda etwa eine Stunde. Die betroffenen Halter werden vom Kraftfahrt-Bundesamt schriftlich informiert und gebeten, einen Termin beim Mazda-Servicepartner zu vereinbaren. Allerdings ist das benötigte Ersatzteil noch nicht verfügbar. Im Kundenschreiben heißt es: "Aktuell ist die für die Rückrufaktion notwendige Ersatzteilversorgung noch nicht sichergestellt. Die Ersatzteile werden voraussichtlich ab April 2026 verfügbar sein. Sobald die Ersatzteile bereitstehen, werden wir Sie erneut kontaktieren."

Die Aktion wurde vom KBA offiziell angeordnet. Mazda führt sie im Rahmen interner Qualitätskontrollen durch. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, die betroffenen Fahrzeuge seien im System eindeutig identifizierbar: "Bei Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) wird die Aktion als ‘offen’ angezeigt. Nach erfolgter Durchführung wird sie automatisch geschlossen."

Ein Hinweis im Wartungsplan oder eine Markierung am Fahrzeug erfolgt nicht. Der Status kann über Mazda-Werkstätten oder auch von freien Betrieben im System überprüft werden.