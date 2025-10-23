Lamborghini gewährt jetzt eine längere Garantie als Kia

Es gibt kaum eine bessere vertrauensbildende Maßnahme bei der Kundschaft als eine möglichst lange, umfassende Garantie auf ein Auto. Kia hatte das als einer der ersten Hersteller verstanden und sich unter anderem mit der Maßnahme, bis zu sieben Jahre Garantie auf seine Fahrzeuge zu gewähren, einen treuen und stetig wachsenden Kundenstamm aufgebaut. Zwar gibt es inzwischen Autobauer, die deutlich längere Garantien auf ihre Produkte geben (Toyota zum Beispiel bis zu 15 Jahre), doch die Marke Kia steht in den Köpfen vieler Menschen weiterhin exemplarisch, wenn es um einen beispielhaften Garantieschutz geht.

Bis zu 10 Jahre Garantie Doch wer weiß, vielleicht reiht sich Lamborghini ja bald ebenfalls in diesen besonders verlässlichen Kreis ein. Der italienische Edelhersteller startet gerade eine Kampagne namens "Die Zeit besiegen" (im Original: "Defeat Time"), in deren Rahmen die Garantie angehoben wird. Mit dem sogenannten "Selezione Warranty Extension"-Programm können Besitzerinnen und Besitzer eines Lamborghinis den offiziellen Schutz für ihr Fahrzeug auf bis zu zehn Jahre ab Erstzulassung verlängern. Gleichzeitig sind planmäßige Wartungsarbeiten in den ersten fünf Jahren inbegriffen und gibt es bei den Hybridmodellen eine achtjährige Standardgarantie auf die Hochvoltbatterien.

"Lamborghini After-Sales verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Kundenbetreuung und stellt sicher, dass jedes Fahrzeug seine ursprüngliche Qualität und Leistungsfähigkeit über die Zeit behält", sagt Giuliano Cassataro, After-Sales-Director von Automobili Lamborghini. "Somit soll der Wert erhalten oder sogar gesteigert werden.” Das Ziel sei es, die Kundinnen und Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihres Fahrzeugs zu unterstützen. "Mit unseren Programmen wird die Reise auf Dauer ausgelegt: Vom ersten Tag des Besitzes bis zu dem Augenblick, an dem das Fahrzeug als historisches Modell zertifiziert wird.”

Polo-Storico-Abteilung zertifiziert Echtheit eines Lamborghini An diesem Punkt wechselt ein klassischer Lamborghini in die Betreuung des Polo-Storico-Teams. Also in die Klassikabteilung von Lamborghini, die sich der Bewahrung von Tradition und Markenwert verschrieben hat. Hier werden nicht nur die historischen Modelle der Marke gewartet oder nach den höchsten Originalitätsmaßstäben restauriert. Lamborghini Polo Storico bietet zudem einen Authentizitäts-Zertifizierungs-Service, der die Echtheit historischer Fahrzeuge anhand von Übereinstimmungen mit Archivunterlagen überprüft und mit den originalen Werksspezifikationen abgleicht.