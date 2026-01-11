Rabatte bei Toyota: Bei einem Modell ist das Sparpotenzial besonders groß

An der Spitze steht der vollelektrische SUV bZ4X. Privatkunden bekommen eine Prämie von bis zu 12.300 Euro. Für Gewerbekunden fällt sie mit bis zu 10.800 Euro etwas geringer aus.

Der bZ4X gehört zur neuen bZ-Baureihe (Beyond Zero). Er basiert auf der e-TNGA-Plattform und bietet je nach Ausführung Front- oder Allradantrieb. Die Reichweite beträgt nach WLTP zwischen 444 und 569 Kilometer. Standardmäßig hat er eine 57,7-kWh-Batterie. In der Teamplayer-Ausführung setzt Toyota auf eine 73,1-kWh-Batterie. Für das Topmodell würde die Leasingrate mit Deutschland-Prämie 369 Euro monatlich betragen. Die Anzahlung beträgt dabei 1.990 Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern.

Viele Modelle und verschiedene Antriebskonzepte zur Wahl Die Standardversion ist mit einer Leasingrate von 319 Euro monatlich erhältlich. Bei diesem Modell beträgt die Prämie für Privatkunden 11.300 Euro.

Neben dem bZ4X profitieren auch andere Modelle wie der RAV4, der Urban Cruiser, der C-HR, der Yaris Cross und der Yaris von der Rabattaktion. So bietet Toyota beispielsweise den Yaris Cross Hybrid mit einer Ersparnis von 4.200 Euro und den C-HR Hybrid mit einem Rabatt von 5.500 Euro an. Der Aygo X Hybrid startet bereits bei einer monatlichen Leasingrate von 199 Euro und einer Prämie von 3.200 Euro.

Die Deutschland-Prämie gilt für alle Modelle, die bis zum 31. März 2026 im Rahmen der Aktion geleast werden.