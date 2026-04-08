Lebensgefährliche China-Airbags: USA gehen gegen illegale Importe vor

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA bringt illegal in die USA importierte Airbags mit dem Tod von zehn Menschen in Verbindung. Die jetzt vom US-Verkehrsministeriums veröffentlichten Ergebnisse einer bereits im Oktober 2025 gestarteten Untersuchung legen nahe, dass minderwertige chinesische Airbag-Gasgeneratoren, die wahrscheinlich illegal in die USA importiert wurden, für zehn Todesfälle und zwei schwere Verletzungen bei zwölf Unfällen in den letzten drei Jahren verantwortlich sind.

Airbags illegal importiert Bei allen zwölf bekannten Unfällen waren chinesische Frontairbag-Gasgeneratoren der Firma Jilin Province Detiannuo Safety Technology Co., Ltd. (DTN) beteiligt, die bei einem Unfall platzten. Anstatt den Fahrer zu schützen, explodierten diese Gasgeneratoren und schleuderten große Metallfragmente in Brust, Hals, Augen und Gesicht der Fahrer. Das Szenario erinnert an die problematischen Takata-Airbags, die zur wohl größten Rückrufwelle aller Zeiten geführt hatten.

Obwohl alle bekannten Unfälle mit Chevrolet Malibu und Hyundai Sonata aus Modelljahren 2017 bis 2022 aufgetreten sind, liegen der NHTSA keine Informationen vor, die bestätigen, dass das Risiko auf diese Marken und Modelle beschränkt ist. Daher rät die NHTSA Gebrauchtwagenbesitzern und -käufern dringend, sich über die Fahrzeughistorie zu informieren und sicherzustellen, dass das Fahrzeug über Original-Airbaggeneratoren verfügt. Besitzer oder Käufer, die mit der Fahrzeughistorie nicht vertraut sind, sollten einen Fahrzeughistorienbericht anfordern. Fahrzeuge, die seit 2020 in einen Unfall mit Airbag-Auslösung verwickelt waren und nicht von einer Vertragswerkstatt des Herstellers repariert wurden, sollten überprüft werden. Wenn ein Fahrzeug bereits in einen Unfall verwickelt war, bei dem der Airbag ausgelöst hat, sollte es umgehend von einer qualifizierten Werkstatt überprüft werden, um sicherzustellen, dass der verbaute Airbag dem Original entspricht.

Sollte in einem Fahrzeug ein solcher DTN-Airbag-Gasgenerator gefunden werden, darf es nicht gefahren werden, bis der Gasgenerator durch ein Originalteil ersetzt wurde.

Die NHTSA untersucht weiterhin, wie viele dieser Airbag-Gasgeneratoren illegal in die Vereinigten Staaten eingeführt wurden, und wird entscheiden, ob ein dauerhaftes Verkaufsverbot für die Generatoren in den USA erforderlich ist. Nach bisherigen Schätzungen der Strafverfolgungsbehörden könnte es sich um 10.000 Exemplare handeln.

Parallel wird der chinesische Anbieter DTN aufgefordert, zur Thematik Stellung zu beziehen. Laut DTN-Website ist der Verkauf von in China hergestellten Gasgeneratoren des Unternehmens in den USA untersagt.