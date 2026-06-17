Liebherr MLTB 1025-4.1 8x8: Der ADAC fürs Militär

Der MLTB 1025-4.1 mit seinem 8x8-Fahrgestell wiegt 56 Tonnen und wird von einem 544 PS starken Dieselmotor angetrieben. Der Kran erreicht eine maximale Hubkraft von 22,8 Tonnen, eine Hubhöhe von 20,9 Metern und eine Ausladung von bis zu 18 Metern.

Damit lassen sich beispielsweise Antriebsmodule, Fahrzeugkomponenten, Container oder andere schwere Lasten bewegen. Für die Stabilisierung während solcher Arbeiten nutzt das Fahrzeug das Vario-Base-Abstützsystem von Liebherr.

Zwei Hauptwinden und zusätzliche Frontwinden Für Bergungsaufgaben verfügt das Fahrzeug über zwei Hauptwinden am Heck. Diese können synchronisiert betrieben und per Fernsteuerung bedient werden. Nach Angaben von Liebherr ist zudem eine seitliche Umlenkung der Seile um bis zu 90 Grad möglich. Dadurch können beschädigte Fahrzeuge auch aus ungünstigen Positionen geborgen werden. Zusätzliche Winden an der Fahrzeugfront dienen der Selbstbergung oder unterstützen andere Fahrzeuge bei der Bergung.

Fahrerhaus und Krankabine können optional gepanzert ausgeführt werden. Dadurch lässt sich das Fahrzeug auch in Bereichen einsetzen, in denen ein erhöhter Schutz der Besatzung erforderlich ist.

Ausgelegt für Fahrzeuge bis 48 Tonnen Die maximale Berge- beziehungsweise Schleppkapazität gibt Liebherr mit 48 Tonnen an. Damit eignet sich das Fahrzeug für zahlreiche moderne Radpanzer, Schützenpanzer sowie schwere Militärlastwagen. Zu den Fahrzeugen dieser Gewichtsklasse zählen beispielsweise der Boxer oder der Schützenpanzer Puma. Moderne Kampfpanzer wie aktuelle Leopard-2-Versionen liegen dagegen deutlich über diesem Gewichtsbereich und erfordern weiterhin spezialisierte Bergepanzer.

Trotz seiner Länge von knapp 11,8 Metern verfügt der MLTB über eine aktive Allradlenkung mit fünf verschiedenen Lenkprogrammen. Die Hinterachslenkung arbeitet geschwindigkeitsabhängig und soll sowohl die Fahrstabilität auf der Straße als auch die Wendigkeit im Gelände verbessern. Nach Angaben von Liebherr fällt der Wendekreis dadurch kleiner aus als bei vielen zivilen Fahrzeugen.

Liebherr Fünf Lenkprogramme machen den Liebherr MLTB 1025-4.1 flexibel und wendig.

Für Fahrten abseits befestigter Straßen setzt Liebherr auf großvolumige Einzelreifen der Dimension 445/95 R25 mit Notlaufelementen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine halbautomatische Reifendruckregelanlage, mit der sich der Luftdruck je nach Untergrund zwischen vier und neun Bar anpassen lässt. Zusammen mit dem permanenten Allradantrieb, automatischen Längssperren, manuell zuschaltbaren Quersperren und einer theoretischen Steigfähigkeit von mehr als 60 Prozent ist der MLTB auf den Einsatz in schwierigem Gelände ausgelegt.

Liebherr baut Verteidigungsaktivitäten aus Mit dem MLTB 1025-4.1 erweitert Liebherr sein Angebot für Streitkräfte um ein weiteres Spezialfahrzeug. Das Unternehmen ist im Verteidigungsbereich unter anderem bereits mit Komponenten, Fahrwerkslösungen und Spezialmaschinen vertreten.