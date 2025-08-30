Lkw-Unfall A4 Hainichen: Vollsperrung - Autobahn mit Diesel geflutet

Nichts geht derzeit auf der Autobahn A4 bei Hainichen in Fahrtrichtung Erfurt. Die Strecke ist aktuell auf Höhe der im Landkreis Mittelsachsen gelegenen Kleinstadt in westliche Richtung voll gesperrt. Grund für die Blockade ist der Unfall eines Sattelschleppers, der in der Nacht auf Samstag (30. August 2025) umgekippt ist. Betriebsstoffe wie Diesel und Motoröl liefen aus dem Lkw aus, weshalb die Strecke in Richtung der thüringischen Landeshauptstadt vollständig gesperrt werden musste.

Schwierige Bergung, Zeitpunkt der Freigabe offen Für die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigung der Fahrbahn sind offiziellen Angaben zufolge Spezialkräfte im Einsatz. Da sich die Arbeiten schwierig gestalten und die Betriebsmittel erst gebunden und daraufhin von der Fahrbahn entfernt werden müssen, geht die Polizei davon aus, dass die A4 in Fahrtrichtung Erfurt noch bis etwa Mittag voll gesperrt bleiben wird. Entsprechend müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer im Raum Mittelsachsen auf starke Verkehrsbehinderungen einstellen. Noch ist unklar, wann genau die A4 Richtung Erfurt wieder freigegeben wird.

Polizeiangaben zufolge geschah der Unfall in der vergangenen Nacht gegen 0:45 Uhr. Der 55 Jahre alte Fahrer kam mit seinem Lastwagen erst von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen die Leitplanke. Der Sattelschlepper geriet daraufhin ins Schleudern, kippte um und kam quer über die Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.