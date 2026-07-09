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"Menschen haben auf Zusagen vertraut": Michael Kretschmer über mögliche Werksschließungen

Mögliche VW-Werksschließungen in Sachsen
Fühlen Sie sich von VW hintergangen, Herr Kretschmer?

Im Interview mit auto motor und sport kritisiert der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Bundesregierung: Diese habe ein "Erkenntnisproblem" und müsse Wirtschaftswachstum zur Priorität Nummer eins machen. In Mercedes‘ Rückkehr zur 40-Stunden-Woche sieht er eine Alternative zu Produktionsverlagerungen ins Ausland.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.07.2026
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Michael Kretschmer
Foto: photothek.net/Sächsische Staatskanzlei

Wie zuversichtlich sind Sie jetzt noch, dass die VW-Werke in Zwickau-Mosel und Chemnitz erhalten bleiben?

Zwickau-Mosel ist das produktivste und kostengünstigste Werk von Volkswagen in Deutschland. Gemessen an marktwirtschaftlichen Kriterien hat dieses Werk eine sichere Zukunft. Mich besorgt die wirtschaftliche Situation in Deutschland insgesamt und wie wenig entschlossen Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und Unternehmen darauf reagieren, vor allem auf hohe Zölle und enorme Importe aus China. Wir stehen da wie das Kaninchen vor der Schlange und sind erstaunt, dass wir kräftig verlieren. Das geht so nicht.

Im Herbst hatten Sie noch die Zusage von Vorstand und Aufsichtsrat, dass Zwickau als Leitwerk der E-Mobilität erhalten bleibt. Fühlen Sie ...

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