"Menschen haben auf Zusagen vertraut": Michael Kretschmer über mögliche Werksschließungen

Zwickau-Mosel ist das produktivste und kostengünstigste Werk von Volkswagen in Deutschland. Gemessen an marktwirtschaftlichen Kriterien hat dieses Werk eine sichere Zukunft. Mich besorgt die wirtschaftliche Situation in Deutschland insgesamt und wie wenig entschlossen Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und Unternehmen darauf reagieren, vor allem auf hohe Zölle und enorme Importe aus China. Wir stehen da wie das Kaninchen vor der Schlange und sind erstaunt, dass wir kräftig verlieren. Das geht so nicht.