Mercedes CLA EQ: Die Lieferzeit dauert über ein halbes Jahr

Laut des Onlineportals JESMB liegt die Wartezeit für einen Produktionsslot im Moment bei rund sieben Monaten. Mit anschließender Auslieferung kann es sogar bis zu acht Monate dauern, bis der Mercedes in der eigenen Einfahrt parkt. JESMB beruft sich dabei auf die Auftragsbestätigungen, die Mercedes-Benz an die Kunden versendet. In diesen wird demnach das vierte Quartal 2026 als Lieferzeitraum genannt. "Die Kundennachfrage übertrifft unsere Erwartungen deutlich und der Auftragsbestand reicht bereits weit in die zweite Jahreshälfte 2026 hinein”, gibt ein Mercedes-Sprecher gegenüber JESMB an.

CLA EQ seit Markteinführung stark nachgefragt Der elektrische Mercedes CLA EQ entwickelt sich aktuell zu einem echten Gipfelstürmer. Das zeigen auch die neuesten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts. In der KBA-Statistik kam der CLA EQ im November 2025 auf 1.985 Neuzulassungen und belegte damit Platz fünf der meistzugelassenen Elektroautos in Deutschland. Entsprechend hoch ist die Nachfrage. Sowohl Privat- als auch Flottenkunden bestellen den CLA EQ derzeit in großer Zahl. Das betrifft sowohl das CLA Coupé EQ als auch den CLA Shooting Brake EQ. Laut JESMB gibt es zwischen beiden Varianten aktuell keine Unterschiede bei den Lieferzeiten.

Im Test von auto motor und sport überzeugte der Mercedes CLA EQ bei Antrieb, E-Technik, Fahrwerk und Reichweite. Der CLA 350 4Matic erreichte dabei 678 von 1000 Punkten. So viele Punkte hatte bisher noch kein anderes Auto erreicht.

Hohe Nachfrage als Hauptgrund für lange Wartezeiten Die lange Lieferzeit dürfte hauptsächlich an der hohen Nachfrage liegen. Der CLA EQ wird häufiger bestellt als ursprünglich geplant. Mercedes kommt mit der Produktion aktuell nicht schnell genug nach. Deshalb nennt der Hersteller in den Auftragsbestätigungen vorsorglich das 4. Quartal 2026 als Liefertermin. Das zeigt, dass der Auftragsbestand bereits weit in das kommende Jahr reicht.

Mit dem nächsten Änderungsjahr bekommt das CLA Coupé EQ zudem ein neues Lenkrad. Es ist bereits aus dem GLB EQ sowie aus den Hybrid- und Shooting-Brake-Versionen des CLA bekannt.