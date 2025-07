Mertel Italo Cars: Ferrari entzieht Skandal-Händler die Lizenz

"Ferrari hat den Händler- und Servicevertrag mit Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH mit Wirkung zum 10. Juli 2025 gekündigt", schreibt die Edelmarke in einer Mitteilung. Damit zieht der Hersteller die Konsequenz aus den schweren Betrugsvorwürfen, die in der vergangenen Woche gegen den Händler erhoben wurden.

Allerdings geht Ferrari in seinem Statement nicht ins Detail; auch von Betrugsvorwürfen ist keine Rede. Demnach reagiere der Hersteller mit der Beendigung der Geschäftsbeziehung "auf die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch das Nürnberger Unternehmen sowie auf Kundenbeschwerden, die die Einhaltung der Servicestandards infrage gestellt haben".

Ferrari will "hochwertige Präsenz" aufrechterhalten

Nach der sofortigen Kündigung des Händler- und Servicevertrags mit Mertel Italo Cars sucht Ferrari nun nach einer Alternative. "Um in der Region Nürnberg eine qualitativ hochwertige Präsenz aufrechtzuerhalten, evaluiert Ferrari derzeit mögliche neue Partner und wird Kunden und Öffentlichkeit informieren, sobald ein neuer Ferrari-Vertragshändler in diesem Gebiet ernannt wurde", heißt es in der Mitteilung. Der Hersteller verpflichte sich, Kundinnen und Kunden bei einem nahtlosen Übergang zu einem neuen Händler bestmöglich zu unterstützen.